В затопленном городе нашли бани старше 2000 лет: кому принадлежало сооружение

Затопленная древнеримская баня Иллюстративное изображение

Археологи считают, что нашли банный комплекс , принадлежавший когда-то знаменитому древнеримскому юристу и государственному деятелю Цицерону. Остатки древних термов были обнаружены под водой в затонувшем городе Бая, стоявшем когда-то на побережье Неаполитанского залива.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на сообщение Археологического парка Флегрейских полей.

Водолазы обнаружили изящную мозаику на глубине трех метров. Это место когда-то было частью гавани Портус-Юлиус, где, согласно древним источникам, располагалась вилла Цицерона, впоследствии сползшая в море.

В сообщении на Facebook (Parco Archeologico Campi Flegrei) отметил: «В настоящее время исследуется гипотеза, что мы можем видеть термы виллы Цицерона, известной из источников».

Мозаичный пол, который по гипотезе исследователей украшал термы на вилле Цицерона, когда-то находился над продвинутой римской системой отопления, что превращало помещение в сауну или laconicum. Археологи обнаружили, что сеть труб и колонн, равномерно распределявших горячий воздух по всей бане, осталась невредимой после почти двух тысячелетий под водой.

«Римский Монте-Карло»

Город Бая, основанный во II веке до нашей эры, являлся популярным курортом для римской элиты. Поэт Ливий восхвалял целебные свойства местных минеральных вод. К I веку до нашей эры Бая превратился в «Римский Монте-Карло» — известный центр наслаждений и развлечений.

Юлий Цезарь, Октавиан Август, Нерон и другие известные фигуры Рима приезжали сюда, чтобы похвастаться своим богатством, заводить интрижки и устраивать роскошные вечеринки. Город стал настолько синонимом разврата, что поэт Секст Проперций назвал его «воротом роскоши» и «гаванью порока».

Погружение под воду

Однако город стал опускаться под воду вследствие вулканической активности, известной как брадисейсм, когда земля поднимается или опускается из-за движения магмы. К IV веку нашей эры значительная часть города оказалась на глубине 4-6 метров, оставив после себя один из наиболее сохранившихся археологических парков страны.

После открытия в 1940-х годах археологи постепенно раскапывали потерянные развалины. В 2023 году водолазы нашли уцелевший мозаичный пол, поддерживаемый небольшими кирпичными колоннами. Комплекс бань является частью большей сети комнат, бассейнов и служебных коридоров, обслуживавших римскую элиту.

Документировав объект, исследователи пришли к выводу, что эти развалины могут быть остатками виллы Цицерона.

Кто такой Цицерон

Марк Туллий Цицерон родился за 106 лет до начала новой эры. Он был одним из известнейших ораторов, философов и государственных деятелей поздней Римской республики. Всю свою жизнь он боролся за сохранение республиканских ценностей, угасавших во время гражданской войны, приведшей к становлению Империи.

После убийства Юлия Цезаря, Цицерон пытался использовать названного сына Цезаря, Октавиана, чтобы удержаться у власти. Однако Октавиан, став императором, заказал его убийство. 7 декабря 43 года до н.э. Цицерон был убит, а его голову и руки выставили на ораторской трибуне на Римском форуме.

Современные источники указывают, что Цицерон имел виллу в Бая, где он отдыхал, но точное место ее расположения было потеряно. Исследователи называют свою работу «увлекательной», но отмечают, что для окончательного подтверждения требуются дополнительные исследования.

"Это открытие не только освещает повседневную жизнь римской элиты, но и расширяет наше понимание социальной и культурной структуры той эпохи", - добавил один из членов исследовательской группы.

