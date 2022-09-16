В затопленной пещере обнаружили скелет доисторического человека с последнего ледникового периода (видео)

Он лежал в пещере, которая была затоплена в конце последнего ледникового периода – 8 тысяч лет назад.

Об этом пишет NBC News.

Дайвер Октавио дель Рио и его коллега Питер Брогер увидели размозженный череп и скелет в пещере, возле которой мексиканское правительство планирует построить скоростной туристический поезд через джунгли.

Скелет находился на глубине около 8 метров. Вероятно, человек умер более 8 000 лет назад, потому что именно тогда уровень моря в этих местах поднялся и затопил пещеры.

"Мы не знаем, положили ли тело туда, или именно там этот человек умер. Нужно провести еще много исследований, чтобы правильно интерпретировать находку", — сказал Дель Рио.

Ранее стало известно, что знаменитый египтолог Захи Хавасс заявил, что мумия, которую он изучает, скорее всего, является телом царицы Нефертити.

"Я просто уверен, что через месяц или два открою мумию Нефертити", — сказал Хавасс.

В британской школе обнаружили скелет столетнего крокодила

Читайте также: