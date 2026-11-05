Возле Земли нашли еще одну «Луну»: почему ее не замечали раньше и куда она исчезнет

Астероид (иллюстративное фото) / © Pixabay

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Земля неожиданно получила еще одного спутника – астероид размером примерно с стиральную машину. Космический объект попал под влияние земного тяготения еще в конце апреля 2026, однако астрономы заметили его только через четыре месяца. Теперь ученые выяснили, как долго он будет оставаться рядом с нашей планетой.

Об этом сообщает Daily Galaxy со ссылкой на данные астрономических наблюдений.

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Новый космический объект получил обозначение 2026 года QQ8. Его диаметр составляет всего около одного метра, поэтому увидеть такой астероид без специального оборудования невозможно.

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29 октября Центр малых планет официально подтвердил, что небесное тело на время находится под гравитационным влиянием Земли. Именно поэтому его называют «минилуной».

Как астрономы нашли невидимого спутника Земли

Первым необычный объект заметил венгерский астроном Кристиан Шарнецки. Это произошло 20 августа во время наблюдений с телескопа обсерватории Пишкештетьо на севере Венгрии.

На тот момент астероид был настолько тусклым, что его обнаружение нуждалось в специальном оборудовании. Впоследствии он стал еще менее заметен.

К исследованию присоединились другие обсерватории, в частности, на Гавайях и в Аризоне. В течение нескольких недель ученые уточняли траекторию движения небесного тела до тех пор, пока в конце октября не получили подтверждения его статуса.

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Впрочем, сначала возник неожиданный вопрос: это действительно астероид или обычный космический мусор?

Дело в том, что у Земли движутся остатки ракет и космических аппаратов, траектории которых иногда напоминают орбиты естественных небесных тел.

Чтобы установить происхождение 2026 года QQ8, астрономы исследовали его движение, в частности влияние солнечного излучения.

В Центре малых планет в конце концов сообщили, что связи с ни одним известным искусственным объектом не обнаружили. Полученные данные указывают на природное происхождение астероида.

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Опасна ли новая «Луна» для Земли

Несмотря на необычное открытие, 2026 год QQ8 не представляет значительной угрозы для нашей планеты. Его размеры слишком малы, чтобы повлечь за собой масштабные разрушения. Даже в случае вхождения в атмосферу такой астероид, вероятнее всего, превратился бы в яркий болид. К тому же космический гость не приближается к Земле вплотную.

По приведенным астрономическим расчетам, наименьшее расстояние составляет около 570 тысяч километров — примерно в полтора раза больше среднего расстояния между Землей и Луной.

В отличие от нашего постоянного природного спутника, астероид движется по сложной, нерегулярной траектории. Он попал в так называемую сферу Гилла — область пространства, где земное тяготение может временно содержать небольшие космические тела.

В то же время эта связь не будет продолжительной.

Когда Земля потеряет свою вторую «Луну»

По прогнозам астрономов, 2026 год QQ8 будет оставаться вблизи Земли до декабря 2026 года, после чего выйдет из-под ее гравитационного влияния. В 2027 году астероид продолжит самостоятельное движение вокруг Солнца.

Интересно, что его орбита очень похожа на земную. Наклон составляет всего около половины градуса, а один оборот вокруг Солнца астероид совершает примерно за 358 дней.

Это не первая встреча космического камня с нашей планетой. 1965 он уже пролетал относительно близко к Земле, а следующее сближение астрономы прогнозируют на 2058 год. Подобные временные спутники обнаруживались и раньше. Среди них – астероиды 2020 CD3 и 2024 PT5.

В то же время ученые различают минимесячные и квазиспутники. Последние, например 2025 PN7, на самом деле вращаются вокруг Солнца, хотя с точки зрения земного наблюдателя могут казаться постоянными спутниками планеты.

Итак, Земля получила необычного космического компаньона, но ненадолго: уже в конце года крошечный «минимесяц» должен покинуть ее окрестности.

Напомним, астрономы исследовали 8 гигантских планет, которые могут быть каменистыми мирами с массой, в 10 раз превышающей массу Земли.

Ранее также сообщалось, что ученые обнаружили планету размером с Землю, которая вращается вокруг системы из двух звезд. И это открытие подтверждает предположение о том, что в подобных системах могут существовать миры, потенциально подходящие для жизни.

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