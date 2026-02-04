В Землю врезалась частица черной дыры: что известно о явлении, которое шокировало ученых

Черная дыра / © European Southern Observatory

в 2023 году на Землю прилетела субатомная частица с энергией, которую физики считали практически невозможной. Речь идет о нейтрино сверхвысокой энергии, зафиксированном детектором KM3NeT. Его мощность в десятки тысяч раз превысила все, что человечество способно создать даже с помощью Большого адронного коллайдера.

Об этом сообщило издание Phys.

Команда физиков из Университета Массачусетса в Амхерсте предположила: источником этого сигнала мог стать взрыв особого типа черной дыры. В исследовании ученые описывают сценарий, при котором так называемые квазиэкстремальные первичные черные дыры могут порождать подобные «невозможные» частицы.

В отличие от привычных черных дыр, возникающих после коллапса массивных звезд, первичные черные дыры, по теории Стивена Хокинга, могли появиться еще на заре Вселенной — почти сразу после Большого взрыва. Они значительно легче и со временем могут терять массу из-за излучения Хокинга, постепенно нагреваясь.

По словам авторов работы, в определенный момент этот процесс становится неконтролируемым: черная дыра резко теряет массу и фактически взрывается, выбрасывая поток элементарных частиц, в частности нейтрино чрезвычайной энергии. Именно такую вспышку, вероятно, и зафиксировал детектор в 2023 году.

Впрочем, возникла загадка: другой крупный эксперимент по регистрации космических нейтрино — IceCube — не наблюдал ничего подобного. Чтобы объяснить это несоответствие, физики предложили модель первичных черных дыр с так называемым «темным зарядом». Он является аналогом электрического заряда, но связан с гипотетическими частицами темного сектора, в частности «темными электронами».

По мнению исследователей, именно наличие темного заряда меняет поведение черных дыр и позволяет согласовать противоречивые экспериментальные данные. Более того, такая модель может быть ключом к разгадке темной материи, которая, по астрономическим наблюдениям, составляет значительную часть массы Вселенной.

Ученые отмечают: если гипотеза подтвердится, человечество впервые получит экспериментальные доказательства излучения Хокинга, а также реальное подтверждение существования первичных черных дыр и новых частиц вне Стандартной модели физики.

