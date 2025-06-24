В знаменитой картине "Мона Лиза" обнаружили следы особого компонента

Картина «Мона Лиза» / © Associated Press

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Современные технологии помогли ученым раскрыть новую тайну «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. В краске картины обнаружили редкое вещество плюмбонакрит, которое свидетельствует об использовании художником уникальной техники для загущения краски и придания ей золотистого оттенка.

Об этом говорится в Journal of the American Chemical Society.

В последнем исследовании, опубликованном в Journal of the American Chemical Society, было обнаружено редкое химическое вещество — плюмбонакрит — в нижнем слое краски этой знаменитой работы. Этот компонент образуется как побочный продукт оксида свинца и свидетельствует о том, что Леонардо, вероятно, добавил оксид свинца в виде порошка, чтобы сделать краску более густой и ускорить ее высыхание.

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Главный автор исследования объяснил, что художник, наверное, смешивал этот порошок с льняным или ореховым маслом. Такая смесь создавала густую текстуру, похожую на мед, которая высыхала быстрее, а также добавляла краске теплого золотистого оттенка, заметного на портрете.

Чтобы выявить этот секрет, ученые применили рентгеновские лучи в синхротроне — мощном ускорителе частиц. Они исследовали крошечный образец краски, меньше человеческого волоса, взятый из верхнего правого угла полотна. Этот передовой метод позволил установить точную атомную структуру и подтвердить наличие плюмбонакрита — это впервые, когда подобное открытие сделано на работах Леонардо.

Это открытие еще раз доказывает, что да Винчи был не только выдающимся художником, но и настоящим экспериментатором. Каждая его работа уникальна с технической точки зрения, ведь он никогда не повторял одни и те же приемы, а постоянно искал новые пути для совершенствования своего искусства.

Интересно, что ранее плюмбонакрит обнаруживали в картинах Рембрандта, что свидетельствует о возможности использования этой технологии голландским мастером через полтора века после Леонардо. Это подтверждает, как инновации великих художников передавались и влияли на последующие поколения, подчеркивая не только художественный, но и научный гений да Винчи.

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Напомним, ранее мы писали о том, что специалист по эпохе Возрождения Анн Пиццоруссо утверждает, что ей удалось разгадать одну из тайн картины «Мона Лиза». Исследовательница уверяет, что она определила фон портрета: город Лекко, расположенный на берегу озера Комо на севере Италии.