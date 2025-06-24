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- Наука и IT
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В знаменитой картине "Мона Лиза" обнаружили следы особого компонента
Ученые раскрыли, как именно Леонардо да Винчи создавал свои знаменитые слои краски.
Современные технологии помогли ученым раскрыть новую тайну «Моны Лизы» Леонардо да Винчи. В краске картины обнаружили редкое вещество плюмбонакрит, которое свидетельствует об использовании художником уникальной техники для загущения краски и придания ей золотистого оттенка.
Об этом говорится в Journal of the American Chemical Society.
В последнем исследовании, опубликованном в Journal of the American Chemical Society, было обнаружено редкое химическое вещество — плюмбонакрит — в нижнем слое краски этой знаменитой работы. Этот компонент образуется как побочный продукт оксида свинца и свидетельствует о том, что Леонардо, вероятно, добавил оксид свинца в виде порошка, чтобы сделать краску более густой и ускорить ее высыхание.
Главный автор исследования объяснил, что художник, наверное, смешивал этот порошок с льняным или ореховым маслом. Такая смесь создавала густую текстуру, похожую на мед, которая высыхала быстрее, а также добавляла краске теплого золотистого оттенка, заметного на портрете.
Чтобы выявить этот секрет, ученые применили рентгеновские лучи в синхротроне — мощном ускорителе частиц. Они исследовали крошечный образец краски, меньше человеческого волоса, взятый из верхнего правого угла полотна. Этот передовой метод позволил установить точную атомную структуру и подтвердить наличие плюмбонакрита — это впервые, когда подобное открытие сделано на работах Леонардо.
Это открытие еще раз доказывает, что да Винчи был не только выдающимся художником, но и настоящим экспериментатором. Каждая его работа уникальна с технической точки зрения, ведь он никогда не повторял одни и те же приемы, а постоянно искал новые пути для совершенствования своего искусства.
Интересно, что ранее плюмбонакрит обнаруживали в картинах Рембрандта, что свидетельствует о возможности использования этой технологии голландским мастером через полтора века после Леонардо. Это подтверждает, как инновации великих художников передавались и влияли на последующие поколения, подчеркивая не только художественный, но и научный гений да Винчи.
Напомним, ранее мы писали о том, что специалист по эпохе Возрождения Анн Пиццоруссо утверждает, что ей удалось разгадать одну из тайн картины «Мона Лиза». Исследовательница уверяет, что она определила фон портрета: город Лекко, расположенный на берегу озера Комо на севере Италии.