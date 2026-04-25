В зубе 700-летней мумии обнаружили смертельно опасную бактерию

Ученые обнаружили генетические следы опасной инфекции в зубе 700-летней мумии, изменяющей представление об истории распространения болезней среди людей.

Как передает Need To Know, речь идет о Streptococcus pyogenes — микроорганизме, который вызывает стрептококковую ангину, скарлатину и даже синдром токсического шока.

Исследователям удалось реконструировать почти полный геном этой бактерии из микроскопических фрагментов ДНК, найденных в зубе древних останков.

Образец был получен из естественно мумифицированного черепа, который, по оценкам, принадлежал молодому человеку, жившему примерно между 1283 и 1383 годами. Остатки хранятся в MUNARQ, где и проводились исследования.

Работу возглавляла команда из Eurac Research. По словам директора Института исследования мумий Фрэнка Майкснера, открытие стало неожиданностью.

"Мы регулярно исследуем как человеческую, так и микробную ДНК в древних останках", - пояснил он. «Но поначалу мы даже не искали стрептококков».

После обнаружения большого количества бактерии в зубе команда решила провести более глубокий анализ. Используя метод «de novo» — своеобразную «сборку пазла» без готового образца — ученые смогли воспроизвести древний геном без опоры на современные аналоги.

Это позволило выявить уникальные генетические особенности, некоторые из которых могли исчезнуть в современных штаммах.

Результаты показали, что даже в средневековье эта бактерия уже обладала способностью вызвать серьезные заболевания, поскольку содержала те же опасные гены, что и современные варианты.

Более того, анализ других образцов древней ДНК обнаружил еще более древние следы стрептококка — в человеческих остатках из Европы в возрасте около 4000 лет.

Ученые предполагают, что распространению инфекции способствовало появление оседлых общин примерно 5000 лет назад, когда люди стали жить ближе друг к другу.

Исследование опубликовано в журнале Nature Communications и открывает новые возможности понимания эволюции инфекционных болезней.

Эксперты считают, что эти данные помогут лучше понять, как подобные бактерии изменяются со временем и как ведут себя в будущем.

