Вакцина Moderna показала большую эффективность от "Дельта"-штамма, чем Pfizer — исследование из Катара

Вакцина Moderna показала большую эффективность от "Дельта"-штамма, чем Pfizer — исследование из Катара

Ни одной смерти от "Дельта"-штамма коронавируса не зафиксировано у привитых Pfizer или Moderna.

Медицинские специалисты Катара оценили эффективность протикоронавирусных вакцин Comirnaty (Pfizer-BioNTech) и Spikevax (Moderna) против нового и гораздо более опасного штамма "Дельта".

Из проведенного исследования катарских ученых следует, что показатели вакцины Moderna оказались выше против "Дельты", чем Pfizer. Об этом говорится в препринте, опубликованном 11 августа. (Результаты еще не подтверждены независимой экспертной оценкой. — Ред.).

Катар начал делать прививки людям одним из первых с Израилем и США. По состоянию на 10 августа в стране с населением около 2,8 млн человек 87,8% лиц в возрасте ≥12 лет получили хотя бы одну дозу вакцины Pfizer или Moderna и 73,8% получили обе дозы.

С конца декабря 2020 году до конца июля более 900 тысяч человек получили хотя бы одну дозу Pfizer, почти столько же успели получить две.

Примерно в тот же период 500 тысяч человек получили дозу Moderna, а 410 тысяч — привились двумя. Средний интервал между дозами Pfizer составлял 21 день, а между уколами Moderna > 30 дней.

Среди двудозных с Pfizer зафиксировали лишь 4 случая тяжелого течения COVID-19 и 1 случай — критического от штамма "Дельта". У вакцинированных Moderna показатели — 3 и 0 соответственно. Смертей от "Дельты" не зафиксировали.

Исследователи установили, что эффективность Pfizer против "Дельта" инфекции, с симптомами или без, через ≥14 дней после первой дозы — 64%, а после второй — 53,5%.

"Неожиданно низкая эффективность против "Дельты" среди полностью вакцинированных может отражать некоторое ослабление защиты Pfizer с течением времени", — отмечают авторы.

В то же время эффективность Moderna против "Дельты" из ≥14 дней после одной дозы была 79%, и 85% — после второй.

Исследователи обращают внимание, что Катар необычно молодое и разнообразное население: лишь 9% населения жители старше 50 лет, а 89% — это эмигранты из более чем 150 стран.

На показатели могла повлиять мизерная выборка тяжелых/фатальных случаев, а также то, что привитые слишком расслаблялись и, вероятно, чаще/больше подвергались воздействию вируса при общении.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку