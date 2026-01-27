Ваш домашний любимец может съесть даже кенгуру: ученые назвали самого неприхотливого хищника

Кот / © unsplash.com

Реклама

Коты, которых обычно считают привередливыми в еде, на самом деле имеют один из самых широких рационов среди всех хищников планеты. Новое исследование американских ученых подтвердило: домашние и дикие коты потребляют более двух тысяч видов животных — от насекомых до крупных млекопитающих.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Специалисты Обернского университета проанализировали более 500 научных работ и выяснили, что коты, которые свободно передвигаются по территориям, могут поймать по меньшей мере 2084 вида животных. В этот список входят около 9% всех известных видов птиц, 6% млекопитающих и 4% рептилий. Исследователи зафиксировали даже случаи пожирания эму, морских черепах и коров, а одна кошка, согласно наблюдениям, ела тушу кенгуру.

Реклама

Ученые отмечают, что коты — одни из самых успешных инвазивных хищников мира, и их рацион почти не имеет границ. Исследование показало, что более 16% видов, на которые охотятся коты, имеют охранный статус или находятся под угрозой исчезновения.

«Высокая представленность видов, представляющих угрозу сохранения, в рационе кошек (16,65 процента) вызывает беспокойство, учитывая, что коты уже связаны с 26 процентами вымираний птиц, млекопитающих и рептилий в мире, и признаны основной угрозой для многих существующих видов, находящихся под угрозой исчезновения», — отметили авторы исследования.

Особенно уязвимы островные экосистемы. Так, в Новой Зеландии еще в 1970-х годах дикие домашние кошки были связаны с вымиранием по меньшей мере шести эндемичных видов птиц и десятков локальных подвидов.

Масштабы вреда поражают и в абсолютных цифрах. По оценкам других научных работ, в Великобритании домашние коты ежегодно убивают от 160 до 270 миллионов животных, а в Австралии — до 650 миллионов рептилий в год. Из-за этого некоторые регионы вводят ограничения: в частности, в одном из пригородов Мельбурна действует круглосуточный запрет на свободный выгул котов.

Реклама

Напомним, коты имеют значительно более развитые когнитивные способности к восприятию речи, чем мы привыкли думать.

Ранее мы сообщали, что случайная внимательность музейщицы превратила необычный улов в научную сенсацию. Так мир узнал, что один из «вымерших» видов на самом деле живет до сих пор.