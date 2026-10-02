Ваш iPhone могут взломать с помощью одного файла: какие модели смартфонов нужно немедленно обновить

Хакеры / © Pexels

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Компания Apple выпустила экстренное обновление для iPhone и iPad после обнаружения опасной уязвимости в системе обработки графики. Производитель заявил, что ошибку могли использовать во время сложнейшей атаки против конкретных людей.

Что произошло

Apple выпустила iOS 26.7.1 и iPadOS 26.7.1 – отдельные обновления безопасности для устройств, работающих на более старых версиях операционной системы. По данным компании, уязвимость обнаружили в CoreGraphics – системном компоненте, отвечающем за обработку изображений, текста и другой графики на устройствах Apple.

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Обработка специально созданного вредоносного файла могла позволить злоумышленникам выполнить произвольный код на iPhone или iPad. Это означает, что после открытия такого файла хакеры потенциально могли получить контроль над отдельными функциями устройства, угонять данные или устанавливать дополнительное шпионское программное обеспечение.

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Apple отметила, что уязвимость могла быть использована в "чрезвычайно сложной атаке, направленной против конкретных лиц". Компания не сообщила, сколько людей могли пострадать, но отметила целевый характер атаки.

Трудности присвоили идентификатор CVE-2026-86950. Ее обнаружила команда Meta Product Security, а Apple устранила ошибку с помощью улучшенной проверки границ во время обработки данных.

Какие модели iPhone нужно обновить

Обновление iOS 26.7.1 доступно для всех моделей iPhone 11 и более новых, до сих пор работающих на iOS 26. Владельцам этих смартфонов рекомендуют проверить наличие обновления и установить его как можно скорее.

Отдельно Apple выпустила iPadOS 26.7.1 для следующих моделей планшетов:

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iPad Pro 11 дюймов первого поколения и более новых;

iPad Pro 12,9 дюйма третьего поколения и более новых;

iPad Air третьего поколения и более новых;

iPad восьмого поколения и более новых;

iPad mini пятого поколения и более новых.

Пользователям, уже перешедшим на iOS 27, устанавливать iOS 26.7.1 не нужно. Необходимая защита от этой уязвимости уже содержится в актуальной версии операционной системы.

Apple выпустила еще одно обновление

Одновременно компания представила iOS 27.0.1 – обновление с исправлениями для новых моделей iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max.

После выхода этих смартфонов в сентябре пользователи сообщали о случайных перезагрузках устройств после неудачной авторизации с помощью Face ID. iOS 27.0.1 должен устранить эту проблему.

Обновление также исправляет ошибку камеры, из-за которой на фотографиях, сделанных с двукратным увеличением при определенных условиях освещения, могли появляться неестественные цвета. Кроме того, Apple устранила сбой, из-за которого сенсорный экран мог перестать реагировать при одновременном открытии Центра уведомлений и Центра управления.

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Полный список актуальных обновлений Apple обнародовала на странице релизов безопасности компании.

Как обновить iPhone

Чтобы обновить программное обеспечение на iPhone, откройте «Параметры», перейдите в раздел «Общие» и выберите «Обновление ПО». Если доступна новая версия iOS, нажмите кнопку «Загрузить и установить» или «Обновить сейчас».

Перед началом обновления подключите iPhone к надежной сети Wi-Fi и зарядному устройству. Также рекомендуется заранее создать резервную копию данных в iCloud или на компьютере.

При установке обновления система может запросить ввести код-пароль устройства.

Напомним, в марте 2026 года Apple призвала владельцев некоторых старых iPhone и iPad срочно установить обновление из-за эксплойта Coruna, который мог угрожать личным данным пользователей.

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