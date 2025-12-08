Ваш телефон могли сломать из-за рекламы: шокирующие детали международного расследования

Телефон / © Pixabay

Международное расследование, проведенное журналистами и правозащитниками, выявило новые доказательства причастности фирмы Intellexa к нарушениям прав человека из-за продажи и использования инструментов для кибершпионажа. Утечка документов подтвердила, что компания, основанная бывшим офицером израильской разведки, применяет свой пресловутый продукт Predator и новую разработку Aladdin для слежки за людьми по всему миру.

Об этом сообщает Amnesty.

Полный контроль разработчика и юридический прецедент

Технический анализ, проведенный специалистом Amnesty International Юрре ван Бергеном, показал тревожную особенность работы Intellexa. В ряде случаев компания сохраняла возможность удаленного доступа к журналам (логам) своих клиентов. Это позволяло сотрудникам Intellexa видеть детали операций по слежке и знать личности целей.

Amnesty отмечает, что столь глубокая вовлеченность создает юридический прецедент. Если компания-поставщик ПО непосредственно участвует в эксплуатации своего продукта, она может нести ответственность за нарушение прав человека и злоупотребления, совершенные с помощью его инструментов.

Утечка файлов добавила доказательства, связывающие Intellexa с конкретными атаками на гражданское общество. Ранее, в 2021 году, жертвой слежки уже становился греческий журналист Танасис Кукакис. Новые данные подтвердили, что использование шпионского ПО продолжается.

Летом 2025 года эксперты зафиксировали атаку на правозащитного адвоката в пакистанской провинции Белуджистан. Взлом производился через мессенджер WhatsApp. По мнению аналитиков, это доказывает, что Predator остается активным инструментом незаконного наблюдения.

Невидимая угроза: шпионский Продукт Aladdin

Особую тревогу специалистов вызывает новейшая разработка компании под названием Aladdin. Согласно утечкам обучающих видео и маркетинговых материалов, этот инструмент имеет крайне опасный вектор атаки. Aladdin способен заражать мобильные устройства через онлайн-рекламу (вредоносные баннеры). Это делает защиту крайне сложной, поскольку заражение может произойти при простом просмотре веб-страниц.

Amnesty International планирует опубликовать серию дополнительных отчетов, раскрывающих технические детали этих шпионских кампаний.

