Ваша тыква на Хэллоуин может быть токсичной: что обнаружили исследователи

Тыква / © Associated Press

Реклама

Вырезанная тыква на Хэллоуин может быть не такой безопасной, как кажется. Японские ученые из Университета Кобе выяснили, что тыквы, кабачки, огурцы и другие представители семейства тыквенных способны поглощать токсичные вещества из почвы и накапливать их в плодах. Если такие овощи попадают на стол, они могут представлять угрозу для здоровья.

Об этом сообщило издание Iflscience.

Исследование под руководством агронома Инуи Хидеюки выявило, что ключевую роль в этом процессе играют так называемые основные латексоподобные белки (MLP). Именно они помогают вредным соединениям передвигаться от корней к надземным частям растения. То есть токсины, которые попадают из почвы, в конце концов оказываются в мякоти плодов.

Реклама

Учёные также установили, почему одни сорта тыкв накапливают больше токсинов, чем другие. Оказалось, что всё зависит от небольшого различия в последовательности аминокислот в MLP-белках. Эта разница определяет, останется ли белок внутри клетки или попадёт в сок растения. Именно те белки, которые выходят в сок, и транспортируют токсины вверх — к плодам.

Чтобы проверить гипотезу, ученые перенесли белки с высокой способностью к накоплению вредных веществ в табачные растения. Результат подтвердил предположение: модифицированные растения начали переносить токсины тем же путем.

По словам Инуи Хидеюки, понимание этого механизма может помочь создавать более безопасные овощи, которые не накапливают вредные соединения. Кроме того, те же принципы можно использовать для фиторемедиации — очистки загрязненных земель с помощью специальных растений.

Напомним, популярный аксессуар на Хэллоуин может привести к слепоте. Ведь обычно, дополняя определенные образы, люди используют дешевые одноразовые линзы.