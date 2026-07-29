Ваши сны не случайны: ученые выяснили, как мозг переписывает реальность

Сон / © pexels.com

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Сны не случайный набор образов — мозг перестраивает фрагменты реальности, сочетая воспоминания, воображение, эмоции и ожидания. На их содержание также могут влиять личные черты человека, качество сна и происходящие вокруг события.

К такому выводу пришли ученые Высшей школы перспективных исследований IMT в Лукке, сообщает Science Daily.

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Ученые проанализировали тысячи сновидений

В исследовании приняли участие 287 человек в возрасте от 18 до 70 лет. В течение двух недель они записывали свои сны и события, переживаемые днем.

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В общей сложности ученые проанализировали более 3700 описаний сновидений и повседневного опыта. Они также собрали данные о личности участников, их когнитивных способностях, психологических особенностях и качестве сна.

Для разработки большого количества текстов исследователи использовали технологии обработки природного языка — разновидность искусственного интеллекта, помогающего определять связи между словами, идеями и понятиями.

Результаты показали, что сны не являются полностью хаотичными. Их структура зависит от индивидуальных особенностей человека и его жизненного опыта.

Мозг не просто повторяет события дня

Сравнив сны участников с событиями их повседневной жизни, ученые установили, что мозг не воспроизводит пережитое буквально.

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Знакомые места, люди и ситуации во сне могут сочетаться с незнакомым окружением, разными локациями или внезапным изменением перспективы. К примеру, рабочее место, больница или учебная аудитория могут стать частью совершенно новой сцены.

Таким образом, мозг реорганизует фрагменты реальности, смешивая воспоминания с воображением, ожиданиями и возможными грядущими событиями. Поэтому сны могут казаться реалистичными, эмоциональными или сюрреалистическими.

От чего зависит яркость снов

Люди, чьи мысли днем чаще блуждали, обычно описывали более фрагментарные сны с быстрой сменой событий, сцен и точек зрения.

Зато участники, которые придавали снам личное значение, чаще рассказывали о насыщенных и детализированных сновидениях, которые казались более реалистичными.

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В то же время исследователи отмечают, что эти результаты не доказывают прямой связи между верой в значимость снов и их яркостью. Речь идет только о проявленной закономерности.

Как пандемия повлияла на сны

Ученые сравнили свои результаты с описаниями сновидений, собранными во время карантина через COVID-19.

В тот период сны людей содержали больше сильных эмоций, а также упоминаний об ограничениях, изоляции, барьерах и других трудностях. С течением времени эти мотивы становились менее выраженными.

По мнению авторов исследования, это может свидетельствовать о том, что сны изменяются вместе с психологической адаптацией человека к стрессовым событиям.

«Наши результаты показывают, что сны — это не просто отражение прошлого опыта, а динамический процесс, сформированный тем, кем мы и что переживаем», — отметила ведущий автор исследования Валентина Элче.

Ученые считают, что использование искусственного интеллекта позволит дальше анализировать значительно большие массивы сновидений и лучше исследовать сознание, память, эмоции и психическое здоровье.

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