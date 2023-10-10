"Вашингтон должен привлечь технологические компании к ответственности за ИИ", – гендиректор IBM

По словам главы одного из крупнейших мировых производителей всех видов компьютеров и программного обеспечения, понести ответственность должны как компании, разрабатывающие искусственный интеллект, так и использующие его ненадлежащим образом.

Вашингтон должен привлечь к ответственности компании, разрабатывающие искусственный интеллект.

Об этом заявил генеральный директор американской электронной корпорации IBM Арвинд Кришна, передает POLITICO.

Он утверждает, что регуляторы не должны позволять разработчикам искусственного интеллекта скрываться за широкомасштабной правовой защитой, защищающей компании в Интернете и социальных сетях.

"Вашингтон должен привлечь к ответственности компании, разрабатывающие искусственный интеллект — и те, которые используют его ненадлежащим образом — за ущерб, нанесенный технологией, — сказал Кришна.

Отметим, что в мае 2023 года СЕО IBM Арвинд Кришна заявлял о намерении приостановить найм работников, работу которых сможет выполнять ИИ, например, бэк-офисные функции, HR.

Напомним, что корпорация IBM полностью покинула российский рынок, о чем еще весной 2022 сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

Ранее сообщалось, что учёные создали программу искусственного интеллекта (ИИ), которая может анализировать физические образцы. Это означает, что ИИ научился выявлять инопланетные формы жизни.

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