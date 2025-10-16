Важная функция Android перестала работать после обновления — что случилось

Android

Реклама

Последнее обновление Android Auto 15.2 повлекло за собой проблемы с ключевой функцией, которой пользуются миллионы водителей. В отличие от самой мобильной ОС Android, Android Auto получает более редкие обновления, преимущественно для исправления ошибок и оптимизации, чтобы не нарушать безопасность водителей. Однако новая версия, начавшая распространяться в конце сентября, принесла больше проблем, чем решений.

Об этом сообщает Nextpit.

Проблема касается функции “Быстрое управление” – панели, которая появляется в полноэкранном режиме приложений, например, “Карты”, и заменяет список ярлыков внизу экрана. Она обеспечивает быстрый доступ к виджетам мультимедиа и навигации, позволяя водителям избегать дополнительных действий. Сейчас эта функция либо отсутствует, либо не работает, что вызывает недовольство пользователей.

Реклама

Первые сообщения о проблеме появились 27 сентября. Пользователь Dolf Stars отметил, что панель быстрого управления больше не отображается даже при включенном переключателе в настройках виджета панели задач. Дополнительно, в обновлении изменилось поведение панели задач: теперь она прикрепляется к левой стороне экрана при вертикальном отображении приложений, ранее в горизонтальном режиме панель смещалась вниз.

Проблема касается пользователей разных моделей автомобилей и смартфонов на Android, и сейчас выглядит как глюк, а не преднамеренное изменение интерфейса.

Представители сообщества Google подтвердили наличие ошибки и отметили, что команда работает над ее устранением. Некоторые пользователи предлагают временные решения, в частности очистку кэша Android Auto, но эффект часто недолгий. Надежнее – вернуться к предыдущей версии программы и не обновляться до 15.2.

Пока неизвестно, когда Google выпустит официальную поправку, однако ожидается, что Android Auto 15.2 будет стабилизирован в ближайшие дни или недели.