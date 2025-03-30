Полярники зафиксировали пение морского леопарда: о чем свидетельствует запись (видео)

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В январе 2022 года украинские полярники добрались до пролива Пенола для отбора образцов зоопланктона. Там удалось зафиксировать пение морских леопардов.

Об этом сообщает Национальный арктический научный центр.

Дата публикации 09:07, 30.03.25 Количество просмотров 12 Украинские полярники записали пение морских леопардов

"Тогда ледовая ситуация вокруг станции долгое время была очень плохой, но нам удалось добраться до протока Пенола для отбора образцов зоопланктона. Записать четкие звуки морских млекопитающих, когда вокруг много морского льда, почти нереально, однако мы на всякий случай забросили в воду неудачей. ов самца морского леопарда, еще и в отличном качестве!», — вспоминает биолог Вадим Ткаченко.

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Почему фиксация пения морских леопардов важна

Эти животные поют, прежде всего, для того, чтобы обозначить свою территорию и привлечь самок. Активнее всего вокализуют в период размножения, который в Антарктике у них длится с ноября по январь.

"Расшифровка записи показала, что отдельные сигналы составлены в две фразы, которые выполняются поочередно. Мы идентифицировали низкую и высокую двойные трели, низкую одинарную трель, а также звук с низкой одинарной трелью. Все эти сигналы есть в визуализации", - пояснила биология НАНЦ.

Записанные звуки леопардов низкочастотные, все в диапазоне от 0,12 до 0,28 кГц. Такие часто можно услышать и на поверхности, но в тот день плотные скопления льда не позволили нашим биологам даже увидеть хищника. Интересно, что он должен периодически выглядывать из воды, чтобы подышать и присмотреться к лодке.

"В то же время, судя по громкости и давлению звука, животное находилось в непосредственной близости к рекордеру и пением показывало свои территориальные претензии", - говорится в сообщении.

Запись очень ценна, ведь регулярно наблюдать за морскими леопардами довольно сложно, а встречи с ними всегда непредсказуемы. Поэтому украинские ученые собирают данные об этих животных разными способами, в частности с помощью акустических исследований.

"Пассивный мониторинг позволяет больше узнать о демографии их группировок и сезонной динамике пребываний в определенном районе, а специализированные записи дают более подробную информацию о поведении, различных аспектах экологии и адаптации морских леопардов к водной среде", - отмечается в Центре.

Ранее учёным удалось узнать, что белки тихоходов, между прочим, замедляют метаболизм клеток. Поэтому предполагается, что они помогут в замедлении старения у людей и сохранении человеческих клеток живыми в течение длительного периода времени.