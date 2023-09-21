Вблизи Египта археологи обнаружили затонувшие храмы и артефакты

Вблизи Египта археологи обнаружили развалины храма и артефакты.

Об этом пишет Arkeonews.

Остатки затонувшего города Тонис-Гераклеона лежат под водой, в 7 километрах от современного египетского побережья. В течение многих веков этот город служил главным средиземноморским портом Египта до основания Александрии Александром Македонским.

Храм, о котором идет речь, посвящен египетскому богу воздуха Амону. Его разрушение связывают с катастрофическим событием, которое, как считают в IEASM, произошло в середине второго века до нашей эры.

Выяснилось, что храм, посвященный греческой богине любви Афродите, обнаружен благодаря находкам различных бронзовых и керамических идолов. Эта находка имеет большое историческое значение, поскольку подчеркивает присутствие греков, которым было разрешено заниматься торговлей и основывать поселения в черте города в эпоху фараонов династии Саит (664 — 525 гг. до н. э.). Также обнаружено оружие, принадлежавшее греческим наемникам.

Ранее стало известно, что в Польше археологи раскопали могилу 400-летнего ребенка-вампира.

Читайте также: