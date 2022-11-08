Вблизи Хорватии археологи обнаружили 2000-летний римский корабль

В водах моря Сукошан, у побережья Хорватии, исследователи обнаружили сохранившийся корабль в возрасте 2000 лет.

Об этом пишет Heritage Daily.

Археологи до сих пор имели только допущение места локации судна. Впервые теории о том, где располагается затонувший корабль, появились в 2021 году.

В это время подводные археологи нашли разнообразные обломки. Также были обнаружены монеты времен императора Константина. После этого работы продолжили. Затем ученым удалось идентифицировать корпус корабля длиной 9 метров. Его спрятало под слоями песка недалеко от римского порта Барбир.

Обнаруженный корабль находился почти в нетронутом состоянии. Однако есть незначительные повреждения корабельных червей.

Археологи предположили, что его возраст – 2000 лет.

Напомним, у берегов Израиля нашли затонувший корабль, на борту которого также обнаружили прекрасно сохранившиеся древние горшки с ингредиентами 1300-летней давности. По мнению ученых, корабль был загружен товарами со всего Средиземноморья. Это подтверждение того, что торговцы из западных стран везли товары в израильские порты и после исламского завоевания в VII веке.

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