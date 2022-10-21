Вблизи Солнечной системы астрономы обнаружили гигантскую черную дыру

Обнаруженный объект имеет звездную массу, которая в 12 раз превышает массу Солнца, и расположен ближе к Солнечной системе, чем любая другая известная черная дыра.

Астрономы Университета Алабамы в Гантсвилле обнаружили гигантскую черную дыру на расстоянии 474 парсека или 1545 световых лет от Солнечной системы.

Об открытии сообщается в препринте, доступном на сайте arXiv.

Проанализировав каталог двойных систем Data Release 3 (DR3), собранный благодаря наблюдениям космического телескопа Gaia, исследователи обнаружили объект, звездная масса которого в 12 раз превышает массу Солнца и расположен ближе к Солнечной системе, чем любая другая известная черная дыра.

Внимание астрономов привлекла система, где звезда главной последовательности спектрального класса G (желтый цвет) вращалась вокруг невидимого объекта эксцентричной орбитой периодом 185 дней.

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Спектральное распределение энергии, показывающее зависимость энергии от длины волны света, подтвердило, что звезда в системе является единственным источником излучения.

Измерение радиальной скорости звезды на основе наблюдений, проведенных с помощью автоматического поисковика планет Ликской обсерватории, телескопа Кека и других инструментов, показало, что видимый компаньон вращается вокруг массивного невидимого объекта. Ученые рассчитали массу объекта, составившую 11,9 массы Солнца.

Вероятно, ранее эта звезда, возраст которой составляет 7,1 плюс-минус 3,8 миллиарда лет, находилась в составе тройной системы и вращалась вокруг двух массивных звезд, позже образовавших черные дыры или слившихся в одну гигантскую черную дыру.

По предварительным оценкам, количество подобных систем в Млечном Пути составляет около миллиона. Черные дыры в составе двойных систем становятся хорошо заметными, когда начинают кормиться звездой-соседом и испускать рентгеновское излучение.

Напомним, ранее была опубликована первая в истории фотография черной дыры в центре Млечного Пути

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