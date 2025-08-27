Вдохновлен гробницей императора Августа: во Франции нашли уникальный мавзолей

Строительство мавзолея в Сен-Ромен-ан-Галь вероятно вдохновлялось гробницей древнеримского императора Августа

Недавно во Франции во время раскопок на археологическом участке Сен-Ромэн-ан-Галь вблизи города Лион было сделано уникальное открытие. Археологи обнаружили древнеримский мавзолей, своей архитектурой напоминающий монументальную гробницу императора Августа в Риме.

Об этом пишет Heritage Daily.

Это круглое сооружение диаметром 15 метров, первоначально достигавшее высоты 6 метров, датируется примерно 50 годом нашей эры — временами правления императора Клавдия. Мавзолей расположен в западном секторе археологического музея, и он был хорошо виден путешественникам, прибывавшим в римскую колонию Вена по реке Рона. Это свидетельствует о чрезвычайном статусе человека, похороненного в нем.

Уникальность и социальный статус

«Этот человек, по-видимому, принадлежал к аристократической элите, с сильными политическими и имперскими связями», — объясняет Джулия Чиуччи, археолог и научный руководитель раскопок.

Это единственный сохранившийся пример такого типа мавзолеев среди 18 тумулусных мавзолеев, найденных во Франции. Археологи считают, что это сооружение было смоделировано именно по образцу гробницы, построенной Августом в Риме, что делает находку особенно ценной для изучения архитектурных и социальных влияний империи.

Открытие древнеримских мастерских

Кроме мавзолея, раскопки в западной зоне недалеко от Северных бань привели к еще нескольким важным открытиям. Археологи обнаружили три древнеримских магазина, датируемых I-II веками нашей эры.

Эти магазины были частью большего коммерческого здания, впервые идентифицированного в 1990-х годах. Они сохранились благодаря пожару, который обуглил, но вместе с тем защитил их деревянные конструкции.

«Мы все мечтали присутствовать при таком открытии», — сказала Мартина Публи, вице-президент департамента Роны по культуре и туризму.

Среди найденных магазинов идентифицированы две мастерские, оборудованные бассейнами, что принадлежали фулонам — ремесленникам, которые стирали и обрабатывали шерстяную одежду, например, римские тоги. В третьем магазине была обнаружена печь, которая, вероятно, использовалась для стеклодувного или кулинарного дела. Сами раскопки проводились на виду у публики, что позволило посетителям и студентам-археологам наблюдать за процессом открытия истории.

Что такое тумулусные мавзолеи

Тумулусные мавзолеи – это тип гробниц, которые были распространены в древних культурах, в частности у этрусков и римлян. Название "тумулус" происходит от латинского слова, что означает "курган" или "насыпь".

Основные характеристики тумулусных мавзолеев:

Курганная форма: это погребальные сооружения, которые имели округлую форму и обычно были покрыты земляной насыпью, напоминавшей курган.

Цилиндрическое основание: под насыпью находилась цилиндрическая каменная или кирпичная конструкция.

Назначение: они строились для погребения представителей знати и аристократии, часто целых семей.

Символ статуса: их монументальный размер и заметное расположение были символом высокого социального статуса и богатства погребенного человека.

Мавзолей, найденный возле Лиона, является тумулусным именно из-за своей круглой формы, что подражает стилю знаменитой гробницы императора Августа. Это делает находку особенно уникальной, поскольку такие монументальные постройки были редкостью за пределами Рима.

