Вдвое больше Эвереста: ученые обнаружили две "таинственные" горы

Эти огромные "островки" высотой около 620 миль (1000 км) в 100 раз превосходят Эверест, и их происхождение остается загадкой.

Открытие, сделанное учеными из Утрехтского университета, переворачивает представление о географии нашей планеты. Два гигантских горных образования, величиной с континент, были обнаружены на границе ядра Земли и мантии, на глубине более 2000 км под поверхностью.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Эти горы, которые существуют, вероятно, уже полмиллиарда лет, расположены в районах под Африкой и Тихим океаном. Они оказались значительно горячее окружающих пород, а также на много миллионов лет старше. По словам ученых, их возраст составляет, как минимум полмиллиарда лет, но они могут датироваться формированием Земли четыре миллиарда лет назад. Ученые не могут точно определить, являются ли эти горные массивы временными образованиями, или они будут оставаться в глубинах планеты еще миллиарды лет.

Структуры имеют необычные свойства, и их обнаружение стало возможным благодаря анализу сейсмических волн, которые позволяют исследовать внутреннее строение Земли.

Исследования обнаружили две огромные области мантии, которые замедляют ударные волны - так называемые большие провинции низкой сейсмической скорости (LLSVP). Эти горячие зоны требуют значительно больше энергии для прохождения волн, подобно тому, как человек замедляется в жаркую погоду.

На удивление, ученые обнаружили, что эти горячие области не поглощают волны так, как ожидалось, и звуки в них звучат даже громче. Зато на холодных плитах мантии ощущается значительное демпфирование - волны гасятся.

Доктора Талавера-Соза и Деус предполагают, что эти структуры намного старше окружающих плит - их история может достигать полмиллиарда лет, а возможно и больше. Эти подземные «горы» могли быть остатками древней планеты, столкнувшейся с Землей миллиарды лет назад, что ставит под сомнение традиционное представление о постоянной смешиваемости мантии.

Напомним, ученые рассказали о неизвестном сигнале перед извержением вулкана Тонга.

Читайте также: