"Вечное сияние чистого разума": что делает мозг во время сна и можно ли стереть воспоминания — новое исследование

Хотя давно существует предположение, что наш мозг сгруппирует ежедневные события, когда мы спим, новое исследование впервые демонстрирует этот процесс в действии. Ученые смогли укрепить воспоминания участников исследования во время сна, синхронно стимулируя некоторые части их мозга.

Об этом пишет USA Today.

Все участники имели тяжелую эпилепсию и согласились участвовать в исследовании, находясь под наблюдением относительно возможных судорог.

Существовала доминирующая теория о том, как мозг консолидирует воспоминания во время сна, которая была допущена в полевых условиях, но не была проверена причинно-следственным путем. Это прямая проверка этой теории», — сказала Анна Шапиро, профессор психологии Пенсильванского университета, которая не участвовала в исследовании, но призвала к подобным анализам.

Поскольку события происходят в течение дня, они записываются в области мозга, называемой гиппокамп. Затем, во время сна, мозг консолидирует и передает эти воспоминания другому отделу, который называется неокортексом, где они хранятся надолго. После сохранения воспоминания более стабильны, и их можно восстановить позже.

"Это исследование помогает прояснить, как этот процесс может происходить", — сказала Шапиро.

Как проходило исследование

Хотя все мы делаем это каждый день, сон скрывает множество тайн. "Многое происходит во время сна", — сказал старший автор исследования Ицхак Фрид, нейрохирург Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе.

Леча пациентов с эпилепсией, Фрид часто устанавливает электроды в их мозг и наблюдает за ними в течение нескольких дней, чтобы определить очаг их приступов. Пока они скучают в ожидании нападений, он просит их принять участие в его исследовании работы памяти.

Как правило, он изучал их в состоянии, когда они бодрствовали, ища, как мозг превращает информацию, когда кто-то пытается запомнить ее. "Пациенты могут сказать нам, когда они что-то вспоминают", — отметил он.

Для этого исследования, опубликованного в "Nature Neuroscience", он и его сотрудники, в том числе Майя Гева-Сагов и Юваль Нир, отслеживали мозговую активность этих пациентов во время глубочайшей фазы сна, когда воспоминания, как считается, консолидируются и сохраняются.

Поскольку в это время мозг посылает волны разной частоты, Фрид решил стимулировать соответствующие области синхронно, что он сравнил с управляющим оркестром дирижером.

Перед сном участникам показали парные фотографии знаменитостей и животных. Когда им показали изображение на следующее утро, те, кто получал синхронизированные сигналы во время сна, лучше запомнили, какие изображения они видели минувшей ночью.

Участники ничего не ощущают во время стимуляции.

Мозг воспроизводит события во время сна, но не так, как они произошли в тот день. "Это должно быть более эффективным", — сказал Фрид.

Почему это важно

Депривация сна заставляет клетки мозга работать медленнее, сказал Фрид, объясняя, почему дневная функция падает из-за отсутствия сна.

По словам Фрида, у людей с заболеваниями, связанными с памятью, такими как болезнь Альцгеймера и Паркинсона, часто нарушается сон, что усугубляет состояние больного.

Фрид надеется, что благодаря лучшему пониманию связи между сном и памятью ученые смогут помочь людям с расстройствами памяти.

Он сравнил эффект стимуляции со слуховым аппаратом, усиливающим звук, чтобы помочь людям слышать. "В принципе, было бы интересно, если бы вы могли усилить память", — сказал он.

Теоретически подобный подход также можно использовать для идентификации цепи в мозге, который кодирует ужасающие воспоминания, например о войне или насилии, и использовать стимуляцию, чтобы стереть или перекодировать эту память.

Недавно Фрид получил грант в размере 7 миллионов долларов на новое исследование – может ли искусственный интеллект помочь определить и укрепить определенные воспоминания в мозге.

В настоящее время технология стимуляции мозга требует сложной операции по имплантации электродов глубоко в мозг, прокомментировал исследователь.

"Если эту технологию сделать более минималистической, а затем соединить ее с инструментом глубокого обучения и искусственного интеллекта, можно создать очень мощную систему, которая сможет помогать людям", — сказал Фрид.

Справка: Гиппокамп является очень важной структурой памяти со связями, которые отличаются для различных типов памяти. Размер гиппокампа при влияющих на память психических расстройствах меньше нормы, что делает его важным диагностическим критерием.

Неокортекс отвечает за высшие когнитивные функции (язык, письмо, решение задач), а также управляет аналитическим и математическим мышлением.

Депривация сна – недостаток или полное отсутствие удовлетворения потребности во сне. Может возникнуть как результат расстройств сна, осознанного выбора или принудительно, при пытках и допросах. Лишение сна также иногда применяется для лечения при депрессивных состояниях.

Хроническое ограничение сна может вызвать усталость, дневную сонливость, угловатость, приводить к увеличению веса и в целом отрицательно влияет на мозг и когнитивные функции.

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