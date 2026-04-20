Великая пирамида Египта: кто ее строил и какое предназначение она имела на самом деле — новое исследование

Тайна Великой пирамиды / © Associated Press

Происхождение Великой пирамиды Египта снова под вопросом. Исследователи затрудняются в общепринятой дате ее строительства, а именно. около 2600 года до нашей эры во время правления фараона Хуфу.

Об этом говорится в The Shawn Ryan Show.

Традиционная египтология свидетельствует, что пирамиду возвели древние рабочие из известняковых блоков, добываемых поблизости, и что она служила гробницей правителя IV династии около 4500 лет назад. В то же время альтернативные исследователи предполагают, что сооружение может быть значительно более древним или иметь другое назначение.

Египетская пирамида могла быть энергетической системой — громкая гипотеза

Эй Джей Джентиле в эфире The Shawn Ryan Show заявил, что внутри ключевых камер пирамиды были обнаружены следы веществ, которые могут свидетельствовать о химических реакциях.

«Есть доказательства наличия хлорида цинка с одной стороны, а также соляной и серной кислот с другой», — сказал он.

Джентиль также предположил, что это может указывать на возможные реакции внутри сооружения.

Он считает, что сочетание таких веществ могло вызвать реакции внутри пирамиды, что порождает предположение о ее возможной функции, отличной от гробницы.

Сторонники этой гипотезы считают, что пирамида могла быть более сложным технологическим объектом, чем принято считать, что задает вопрос о ее настоящих строителях.

Что говорят египтологи

В то же время египтологи отвергают эти версии, отмечая наличие многочисленных археологических доказательств строительства пирамиды во времена Древнего Египта. Исследователи также указывают на найденные записи о транспортировке камней вдоль Нила и использовании рампов и организованного труда.

Джентиле также подверг сомнению традиционную версию происхождения пирамиды.

«Считается, что это гробница Хуфу, но ни в одной пирамиде не находили мумии. Египтологи говорят, что их якобы угнали, но доказательств этого нет», — считает он.

Идея о более древнем происхождении пирамид стала популярной еще в 1990-х годах благодаря альтернативным теориям, в частности «теории корреляции Ориона», связывающей расположение пирамид с созвездием Ориона.

Некоторые поклонники считают, что такая ориентация соответствует небу около 10 500 года до н. е., что порождает предположение о гораздо древнем происхождении комплекса. Однако большинство специалистов отвергают эти утверждения.

Джентиль также предположил, что пирамида могла функционировать как своеобразная энергетическая система, где внутренние камеры использовали гравитацию для запуска химических реакций.

«Ее конструкция позволяет веществам двигаться вниз под действием гравитации, что могло создавать водородные реакции», — отметил он.

По его словам, гранитные камеры с высоким содержанием кварца могли генерировать электрический эффект под давлением.

Несмотря на эти гипотезы, научное сообщество продолжает придерживаться традиционной версии о строительстве Великой пирамиды как гробницы фараона Хуфу с применением известных в то время инженерных технологий.

Отметим, что имя Хеопс — это греческая форма имени, тогда как на древнеегипетском языке фараона звали Хуфу. Поэтому в научной литературе наиболее часто встречается название «пирамида Хуфу».