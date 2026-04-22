Великая пирамида в Гизе: новая теория ставит под сомнение ее истинное происхождение

Пирамида Гизы / © Википедия

Происхождение Великой пирамиды в Гизе снова оказалось в центре внимания после новых заявлений сторонников альтернативных исторических теорий. Они ставят под сомнение общепринятую версию о том, что монумент возвели во времена правления фараона Хуфу около 2600 года до нашей эры, и предполагают, что сооружение могло иметь совсем другое назначение.

Об этом сообщило издание Daily Mail.

Новую волну дискуссий вызвал ведущий программы The Why Files Эй Джей Джентиле, который обсудил Великую пирамиду в эфире шоу Шона Райана. Во время разговора он озвучил теорию, согласно которой внутри сооружения могли происходить мощные химические реакции.

По словам Джентиле, в некоторых ключевых камерах якобы обнаружили остатки хлорида цинка, соляной и серной кислот. Он утверждает, что сочетание этих веществ могло вызвать химическую реакцию с образованием водорода. Водород, как известно, является высокореактивным газом, который способен быстро расширяться и создавать волны давления.

Сторонники этой теории считают, что внутренние шахты и камеры пирамиды могли быть специально спроектированы для движения таких веществ вниз под действием силы тяжести. По их мнению, это могло запускать химический процесс, который, в свою очередь, создавал энергию.

Джентиле также обратил внимание на материалы, использованные в строительстве. В частности, он заявил, что так называемая Камера царя построена из розового гранита, богатого кварцем. По его словам, кварц под давлением может создавать электричество благодаря пьезоэлектрическому эффекту.

Кроме этого, по версии сторонников гипотезы, Большая галерея могла усиливать звуковые колебания, которые влияли бы на химические реакции. Также они предполагают, что значительные подземные воды под плато Гиза могли создавать естественный резонанс.

Еще одним аргументом в пользу этой версии Джентиле назвал медные стержни, которые, по его словам, были обнаружены под некоторыми частями комплекса. Он считает, что они могли направлять энергию из подземных камер вверх.

Также сторонники альтернативной теории указывают на различные типы известняка, использованные внутри и снаружи пирамиды. По их мнению, они могли действовать как проводники и изоляторы, усиливая электрические эффекты. Кроме того, некоторые исследователи предполагают, что на вершине пирамиды когда-то мог быть золотой верхушечный камень, который мог служить проводником.

Несмотря на эти предположения, сам Джентиле признал, что в его теории есть слабое место. Поэтому он высказал мнение, что сооружение могло быть создано еще до появления древнеегипетской цивилизации, а египтяне только нашли его и приспособили к собственным потребностям.

«Я застрял в том, что мы не видим никаких доказательств того, что они сделали с этой силой», — отметил Джентиле.

Отдельно снова вспомнили и популярную в 1990-х годах «теорию корреляции Ориона». Она утверждает, что три пирамиды в Гизе намеренно расположены так, чтобы отражать три звезды Пояса Ориона, которые в древнеегипетской мифологии ассоциировались с богом Осирисом.

Сторонники этой гипотезы считают, что расположение сооружений соответствует виду неба около 10 500 года до нашей эры. На этом основании они предполагают, что пирамиды или их первоначальный проект могут быть значительно старше официальной даты строительства.

Впрочем, ведущие египтологи не согласны с такими утверждениями. Согласно научному консенсусу, Великая пирамида была возведена примерно 4500 лет назад как гробница фараона Хуфу во времена Четвертой династии Египта.

Ученые ссылаются на многочисленные археологические доказательства. В частности, речь идет о надписях, оставленных рабочими бригадами, данных о добыче известняковых блоков вблизи места строительства, а также свидетельств транспортировки материалов по Нилу. Египтологи также считают, что для возведения пирамиды использовали пандусы, скоординированный труд и инженерные знания того времени.

