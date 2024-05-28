Венера оказалась "живее" чем считалось: ученые обнаружили на планете сходство с Землей

Поверхность Венеры, второй планеты от Солнца, покрыта бесчисленными вулканами. Но до сих пор ученые считали, что вулканическая активность на планете прекратилась более двух миллионов лет назад. Новое исследование утверждает, что планета, которую считали геологически "мертвой", действительно может быть до сих пор активной, на что указывают вероятные потоки лавы, которые запечатлел орбитальный аппарат Magellan более 30 лет назад.

Об этом пишет IFL Science.

В 1990-х годах космический корабль NASA Magellan изучал поверхность Венеры с помощью радара, способного "видеть" сквозь облака, которыми окутана планета. Но в то время найти свежие лавовые потоки было сложно. Но анализ изображений, проведенный с помощью современного программного обеспечения, позволил выявить два огромных потока лавы.

Геологическая структура Венеры отличается от Земли. Учитывая отсутствие тектоники венерианских плит – основной движущей силы вулканизма на Земле – ученые хотели бы узнать, что заставляет вулканы планеты извергаться. Но эту загадку, скорее всего, удастся разгадать только будущим миссиям, когда они смогут высадиться на поверхность Венеры. Ожидается, что мечты ученых о путешествии на Венеру могут сбыться в следующем десятилетии.

В обоих случаях новые яркие области, кажется, отклоняются от топографических препятствий, как это делает лава, а по размеру их можно сравнить с извержением вулкана Килауэа на Гавайях 2018 года.

Снимки, сделанные Magellan не позволяют установить глубину лавовых потоков, а следовательно и объем выбросов. Однако ученые подсчитали скорость потоков и сравнили ее с аналогичными земными показателями за последние 180 миллионов лет.

"Следовательно, согласно этим расчетам, Венера не только может быть гораздо вулканически активнее, чем предполагалось ранее, но ее вулканическая активность также может быть того же порядка величины, что и на Земле", — утверждают ученые.

По мнению исследователей, извержения вулканов на Венере могут происходить прямо сейчас.

Напомним, ученые утверждают, что населенных планет гораздо больше, чем считалось ранее. Авторы исследования считают, что за пределами традиционной зоны обитаемости звезды могут существовать жидкая вода и потенциально пригодные для жизни условия.

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