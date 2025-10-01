Венерина мухоловка оказалась умнее, чем мы думали: что показал эксперимент

Венерина мухоловка. Фото: Noah Elhardt/CC BY-SA 2.5

Реклама

Венерина мухоловка (Dionaea muscipula) известна своей способностью мгновенно закрывать ловушку, как только в нее попадает добыча. Хотя этот процесс давно изучали, его молекулярный механизм оставался неизвестным. Новое исследование японских биологов пролило свет на то, как растение определяет момент для срабатывания.

Об этом сообщило издание Gizmodo.

Растение привлекает насекомых фруктовым ароматом. Когда жертва касается чувствительных волосков внутри листа, мухоловка реагирует на раздражение. Исследователи из Университета Сайтами обнаружили, что в основе работы этих волосков лежит ионный канал, который действует как усилитель сигнала. Он превращает физическое прикосновение в электрический импульс и всплеск кальциевых ионов. Если раздражение незначительное, реакция остается локальной. Однако при повторных или сильных сигналах возникает масштабный ответ, который распространяется по всему растению и запускает закрытие ловушки.

Реклама

Чтобы проследить эти процессы, ученые создали мухоловку с флуоресцентным белком. Благодаря этому они смогли увидеть, как именно сигналы движутся внутри растения. Исследование также показало, что сенсорные волоски состоят из двух типов клеток: одни превращают механический стимул в кальциевые импульсы, а соседние клетки передают эти сигналы дальше.

Ранее биологи уже установили, что мухоловка способна «считать» количество стимулов и закрывает ловушку лишь после того, как прикосновения превышают определенный порог. Другие работы указывали, что колебания кальция выполняют функцию кратковременной памяти растения.

Эксперименты подтвердили: даже без нервной системы венерина мухоловка имеет сложный молекулярный механизм, который позволяет ей эффективно отличать случайные сигналы от реальной добычи. После срабатывания ловушка остается запертой 5-12 дней, переваривая жертву, а затем отбрасывает пустую оболочку.

Напомним, новое исследование выявило химические окаменелости в осадочных породах, которые указывают, что морская губка, а не динозавры или рыбы, была одним из первых животных на Земле.