Вертолет NASA на Марсе совершил последний полет и вышел из строя

В NASA сообщили о прекращении миссии дрона-вертолета Ingenuity. По меньшей мере, одна из его лопастей получила повреждения во время последнего полета. Это означает, что Ingenuity больше не поднимется в небо Красной планеты.

Об этом пишет Space.

Вертолет Ingenuity совершил свой 72-й полет. Аппарату не удалось выполнить его программу: из-за сбоя в работе навигационной системы он был вынужден совершить досрочную посадку. Это произошло из-за того, что маршрут вертолета пролегал над песчаным участком, где практически не было камней или каких-либо других образований, которые можно было бы использовать как ориентир.

Согласно сообщению NASA, первый в мире летательный аппарат, совершавший полеты на другой планете, получил повреждение одной из лопастей несущего винта и больше никогда не сможет взлететь.

Когда вертолет Ingenuity оказался на высоте 1 метра над поверхностью Марса, ученые из NASA потеряли с ним связь. Он был восстановлен и, казалось бы, все идет по плану, но следующие данные и изображения, переданные Ingenuity на Землю, показали, что произошла авария.

За почти 3 года полетов на Марсе Ingenuity преодолел в 14 раз большее расстояние и в 33 раза дольше находился в воздухе, чем планировали ученые. Этот летательный аппарат совершил впечатляющие 72 полета на Марсе.

Ранее стало известно, что в NASA приступили к созданию тонколистового ядерного изотопного ядерного ракетного двигателя, что будет легче и дешевле в производстве. Это позволит создавать необходимую тягу для быстрого перемещения в космосе.

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