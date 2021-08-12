Вертолет NASA поднялся над Марсом и сфотографировал марсоход на фоне Красной планеты

Дрон-разведчик сделал этот кадр во время своего 11 по счету полета, который продолжался более 2 минут.
Вертолет NASA Ingenuity совершил еще одно путешествие в разреженной атмосфере Марса и сделал несколько фото валунов, песчаных дюн и скал в кратере Езеро, который с февраля этого года исследует марсоход Perseverance.
Об этом сообщили на официальном сайте NASA.
Во время своего одиннадцатого по счету полета беспилотник поднялся на высоту 12 метров над Красной планетой и был удален от марсохода примерно на 500 метров. С такого расстояния наземный аппарат NASA выглядит на снимке крохотной точкой, только после многократного увеличения его можно разглядеть в деталях.
Путешествие Ingenuity продолжалась 130,9 секунды, аппарат развил скорость 5 метров в секунду, после чего он снова опустился на поверхность Марса.
Полеты вертолета планировались как демонстрация возможности машин осуществлять полеты в разреженной атмосфере Красной планеты. Когда этп цель была достигнута, специалисты NASA начали использовать вертолет, чтобы получить изображение тех областей, изучение которых опасно или недоступно для наземного аппарата.
В августе запланирован еще один полет вертолета, во время которого дрон разведает район Южного Сейта, интересного с точки зрения марсианской геологии.
Напомним, первая попытка взять образец горных пород на Марсе, которую сделал аппарат NASA Perseverance закончилась неудачей.