Вертолет NASA поднялся над Марсом и сфотографировал марсоход на фоне Красной планеты

Вертолет NASA поднялся над Марсом и сфотографировал марсоход на фоне Красной планеты

Дрон-разведчик сделал этот кадр во время своего 11 по счету полета, который продолжался более 2 минут.

Вертолет NASA Ingenuity совершил еще одно путешествие в разреженной атмосфере Марса и сделал несколько фото валунов, песчаных дюн и скал в кратере Езеро, который с февраля этого года исследует марсоход Perseverance.

Об этом сообщили на официальном сайте NASA.

Во время своего одиннадцатого по счету полета беспилотник поднялся на высоту 12 метров над Красной планетой и был удален от марсохода примерно на 500 метров. С такого расстояния наземный аппарат NASA выглядит на снимке крохотной точкой, только после многократного увеличения его можно разглядеть в деталях.

Фото: NASA

Путешествие Ingenuity продолжалась 130,9 секунды, аппарат развил скорость 5 метров в секунду, после чего он снова опустился на поверхность Марса.

Полеты вертолета планировались как демонстрация возможности машин осуществлять полеты в разреженной атмосфере Красной планеты. Когда этп цель была достигнута, специалисты NASA начали использовать вертолет, чтобы получить изображение тех областей, изучение которых опасно или недоступно для наземного аппарата.

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В августе запланирован еще один полет вертолета, во время которого дрон разведает район Южного Сейта, интересного с точки зрения марсианской геологии.

Напомним, первая попытка взять образец горных пород на Марсе, которую сделал аппарат NASA Perseverance закончилась неудачей.

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