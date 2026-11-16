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ТСН в социальных сетях

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Категория
Наука и IT
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Весил 400 кг уже в двухлетнем возрасте: ученые обнаружили неизвестного ранее динозавра

Новый вид динозавров жил более 200 миллионов лет назад и уже в первые годы жизни имел немалый вес.

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Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Доисторическое животное назвали Nyana rooiwalensis. Фото: Interesting Engineering

Доисторическое животное назвали Nyana rooiwalensis. Фото: Interesting Engineering

Палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, который почти 200 млн лет назад весил около 400 кг, хотя ему было всего два года.

Об этом пишет Interesting Engineering.

Остатки датируются поздним триасовым периодом. Это было время, когда ранние динозавры активно развивались и распространялись. Окаменевшие черепа завроподоморфов такого возраста встречаются относительно редко, особенно на юге Африки.

Новый вид получил название Nyana rooiwalensis. Он принадлежал к завроподоморфам — группе преимущественно растительноядных динозавров, среди которых были предки гигантских длинношеих животных, в частности брахиозавров и диплодоков.

Возраст животного установили с помощью тонких срезов костей конечностей. У них обнаружили две ростовые линии, подобные годовым кольцам деревьев. Это свидетельствует о том, что динозавр находился на третьем году жизни. В то же время, он еще не достиг взрослых размеров и продолжал активно расти.

По оценкам исследователей, в зрелом возрасте его масса могла составлять несколько тонн.

По размерам Nyana rooiwalensis примерно в четыре раза превосходил молодых представителей других ранних динозавров — Massospondylus и Mussaurus. Поэтому его отнесли к самым известным молодым динозаврам своего времени.

Напомним, ученые обнаружили в месторождении ископаемых останков в Таиланде фрагмент позвонка, позволивший им идентифицировать новый вид гигантских динозавров.

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