Весил 400 кг уже в двухлетнем возрасте: ученые обнаружили неизвестного ранее динозавра

Доисторическое животное назвали Nyana rooiwalensis. Фото: Interesting Engineering

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Палеонтологи обнаружили новый вид динозавра, который почти 200 млн лет назад весил около 400 кг, хотя ему было всего два года.

Об этом пишет Interesting Engineering.

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Остатки датируются поздним триасовым периодом. Это было время, когда ранние динозавры активно развивались и распространялись. Окаменевшие черепа завроподоморфов такого возраста встречаются относительно редко, особенно на юге Африки.

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Новый вид получил название Nyana rooiwalensis. Он принадлежал к завроподоморфам — группе преимущественно растительноядных динозавров, среди которых были предки гигантских длинношеих животных, в частности брахиозавров и диплодоков.

Возраст животного установили с помощью тонких срезов костей конечностей. У них обнаружили две ростовые линии, подобные годовым кольцам деревьев. Это свидетельствует о том, что динозавр находился на третьем году жизни. В то же время, он еще не достиг взрослых размеров и продолжал активно расти.

По оценкам исследователей, в зрелом возрасте его масса могла составлять несколько тонн.

По размерам Nyana rooiwalensis примерно в четыре раза превосходил молодых представителей других ранних динозавров — Massospondylus и Mussaurus. Поэтому его отнесли к самым известным молодым динозаврам своего времени.

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Напомним, ученые обнаружили в месторождении ископаемых останков в Таиланде фрагмент позвонка, позволивший им идентифицировать новый вид гигантских динозавров.

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