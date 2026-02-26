Весил меньше килограмма: ученые нашли 90-миллионолетние останки уникального динозавра

Птицеподобный динозавр Алнашетри. Фото: Национальный университет Рио-Негро

В Патагонии палеонтологи обнаружили почти полный скелет крошечного динозавра возрастом около 90 миллионов лет, который во взрослом возрасте весил менее килограмма.

Об этом сообщило издание Discover.

Находка меняет представление об эволюции альваресзавридов — странной группы птицеподобных тероподов с короткими передними лапами и большим когтем на «большом пальце».

Речь идет о виде Alnashetri cerropoliciensis, останки которого нашли на месте Ла-Буйтрера в северной Патагонии еще в 2014 году. Это одно из ключевых палеонтологических месторождений Южной Америки, где хорошо сохраняются даже хрупкие кости мелких животных мелового периода. В течение почти десяти лет ученые из Аргентины и США осторожно освобождали кости от породы.

Микроскопический анализ показал: особь была взрослой — по меньшей мере четырехлетней, но ее масса не превышала двух фунтов (менее килограмма). Это делает ее одним из самых маленьких известных динозавров Южной Америки.

В то же время строение скелета удивило исследователей. В отличие от более поздних альваресзавридов с очень короткими передними конечностями, приспособленными к рытью, этот динозавр имел относительно длинные руки и более крупные зубы. То есть сначала появился малый размер тела, а уже позже — специализация к копанию. Такой вывод заставляет пересмотреть эволюционную последовательность в пределах всей группы.

После детального описания находки ученые просмотрели музейные коллекции по всему миру. Часть фрагментарных окаменелостей, которые ранее было сложно классифицировать, удалось связать с близкими родственниками Alnashetri. Это, в свою очередь, отодвинуло происхождение альваресзавридов ко времени, когда материки еще были частью суперконтинента Пангея.

«Вместо того, чтобы сплавляться по океанам или мигрировать на большие расстояния, эти динозавры просто распространились по связанным сушам, которые медленно расходились в течение миллионов лет. Такое широкое распространение, сформированное скорее распадом континентов, чем невероятными эпическими путешествиями, помогает объяснить, почему альваресзавры появились на нескольких континентах», — говорится в статье.

Напомним, исследование артефактов из Германии свидетельствует, что люди каменного века экспериментировали с символической письменностью на десятки тысяч лет раньше, чем считалось до сих пор.