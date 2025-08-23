Весом как кошка и живет почти столетие: как выглядит одна из самых странных птиц (фото)

Какапо. Фото: Mnolf\CC BY-SA 3.0

В мире есть птица, которая ломает все представления о попугаях. Она весит несколько килограммов, может прожить до 90 лет, но при этом вообще не летает. Знакомьтесь — какапо, ночной великан из Новой Зеландии.

Об этом сообщило издание Discoverwildlife.

Его оперение напоминает зеленый мох, благодаря чему он легко маскируется в лесах. Длина взрослой особи достигает 58-64 см. Вес самцов составляет от 2 до 4 кг, самок — от 1 до 2,5 кг, что делает какапо самым тяжелым видом попугаев.

Эта птица потеряла способность летать из-за отсутствия в естественной среде обитания млекопитающих-хищников. Ее крылья используются только для балансировки, хотя более легкие самки могут планировать на небольшие расстояния. Зато какапо хорошо передвигается пешком и способен лазить по деревьям.

Какапо — травоядный вид, который питается плодами, семенами, листьями, цветами и корой. Размножение у этих птиц происходит редко — только каждые 2-4 года, когда плодоносят деревья рима. Самцы собираются на так называемых леках и издают глубокие звуки, чтобы привлечь самок. Самки самостоятельно высиживают от одного до пяти яиц, но обычно выживает только один птенец.

Какапо занесен в Красную книгу МСОП как вид, находящийся под критической угрозой исчезновения. В мире осталось менее 250 особей. В 1970-х годах ученые считали, что птицы уже исчезли, но в 1977 году на острове Стюарт была обнаружена популяция. Птиц переселили на острова, свободные от хищников, где они постепенно восстанавливают численность.

Какапо может жить от 60 до 90 лет, что делает его одной из самых долговечных птиц планеты. Известно, что одна из особей, которой не менее 74 лет, до сих пор откладывает яйца.

