Марс / © Associated Press

Реклама

Ученые впервые создали подробную карту марсианских ветров, проанализировав более 20 лет изображений. Оказалось, что ветры на Красной планете значительно сильнее, чем считалось ранее — скорость воздушных потоков может достигать до 158 км/ч.

Об этом сообщило Европейское космическое агентство.

Исследование провела международная команда под руководством Валентина Бикеля из Бернского университета в Швейцарии. Ученые отследили более тысячи пылевых вихрей, которые на Марсе называют «пылевыми дьяволами». Это небольшие торнадо, которые поднимают с поверхности красную пыль и создают впечатляющие спирали, видимые даже с орбиты.

Реклама

Исследователи научили искусственный интеллект распознавать эти вихри на снимках, сделанных между 2004 и 2024 годами. В результате появился первый в мире каталог пылевых дьяволов — с данными об их скорости, направлении движения и расположении.

По наблюдениям, пылевые дьяволы чаще всего возникают весной и летом, преимущественно днем, когда поверхность планеты прогревается сильнее всего. Большинство таких вихрей образуется на Амазонской равнине — большом пыльном участке Марса.

Марсианская атмосфера чрезвычайно разрежена, поэтому даже ветер в 100 км/ч человек почти не почувствовал бы. Несмотря на это, эти вихри играют важную роль в формировании марсианской погоды: они поднимают пыль в воздух, меняют температуру днем и ночью, а иногда даже способствуют образованию облаков.

«Пылевые дьяволы делают видимым обычно невидимый ветер. Измеряя их скорость и направление движения, мы начали картографировать ветер по всей поверхности Марса. Ранее это было невозможно, поскольку у нас не было достаточно данных для проведения таких измерений в глобальном масштабе», — пояснил руководитель исследования Валентин Бикель.

Реклама

По его словам, полученные данные не только открывают новые знания о климате Марса, но и важны для планирования будущих миссий, в частности чтобы предсказывать, как пыль оседает на солнечных панелях марсоходов.

Исследование поможет в подготовке миссии ExoMars Rosalind Franklin, запуск которой запланирован на 2030 год. Каталог пылевых дьяволов уже открыт для ученых всего мира, а новые данные с орбитальных аппаратов добавляются ежедневно. Это позволит точнее прогнозировать условия на Марсе и безопаснее планировать исследования планеты в будущем.

Напомним, высокая температура в центре нашей планеты обычно объясняется радиоактивным распадом, а не процессом разрушения материи и антиматерии.