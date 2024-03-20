ВИЧ можно вырезать из клеток: технологию редактирования генов испытали на людях

Ученые говорят, что им удалось вырезать ВИЧ из зараженных клеток с помощью технологии редактирования генов Crispr. "Генные ножницы" на молекулярном уровне разрезают ДНК, чтобы "плохие" фрагменты можно было удалить или дезактивировать.

Об этом пишет TechnologyReview.

Команда исследователей надеется, что в конце концов удастся полностью избавить организм от вируса, хотя нужно еще многое сделать, чтобы убедиться, что это безопасно и эффективно.

Существующие лекарства против ВИЧ могут остановить вирус, но не уничтожить его, потому что он встраивает свою ДНК в генетический код клеток человека.

Команда Университета Амстердама, представляя краткое описание своих первых выводов на медицинской конференции в марте этого года, подчеркнула, что их работа пока остается лишь "доказательством концепции" и не станет лекарством от ВИЧ в ближайшее время.

Доктор Джеймс Диксон, доцент технологии стволовых клеток и генной терапии в Ноттингемском университете, добавил, что полные результаты еще нуждаются в тщательном изучении.

"Предстоит еще многое сделать, чтобы продемонстрировать, что результаты этих клеточных анализов могут происходить во всем теле для будущей терапии. Чтобы эта технология лечения реально повлияла на жизнь ВИЧ-инфицированных, понадобится гораздо больше времени", — сказал он.

Другие ученые также пытаются использовать Crispr против ВИЧ. В ходе эксперимента биотехнологическая компания Excision BioTherapeutics из Сан-Франциско сообщила, что она добавила инструмент редактирования генов с программой поиска и уничтожения вируса в тела трех людей, живущих с ВИЧ.

Конечная цель этой разработки – лечение ВИЧ-инфекции посредством однократного внутривенного введения препарата для редактирования генов. Компания Excision сообщила, что через 48 недель три добровольца с ВИЧ не имеют серьезных побочных эффектов.

Но доктор Джонатан Стойе, эксперт-вирусолог Института Фрэнсиса Крика в Лондоне, сказал, что удаление ВИЧ из всех клеток организма, которые могли бы удерживать его в организме, было "чрезвычайно сложным", а "возможные долгосрочные побочные эффекты остаются проблемой".

"Вероятно, что пройдет много лет, прежде чем любая такая терапия на основе Crispr станет рутинной – даже если предположить, что она может быть доказана как эффективная", – сказал он.

ВИЧ заражает и атакует клетки иммунной системы, используя их собственные механизмы для создания копий.

При эффективном лечении современными препаратами вирус не может размножаться, но его ДНК все равно остается в генетическом коде больного человека. Поэтому большинство людей с ВИЧ нуждаются в пожизненной антиретровирусной терапии. Если они прекратят принимать эти препараты, спящий вирус может проснуться и снова вызвать проблемы.

Напомним, технология редактирования генов Crispr получила Нобелевскую премию. Лауреатами стали двое ученых, создавших "генетические ножницы".

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