Видно даже из космоса: токсичная золотая речка залила Южную Африку

Токсические отходы затопили в Африке окрестности города и окрестные села, повлекшие за собой масштабную катастрофу.

В Ягерсфонтейне, Южной Африки, 11 сентября 2022 года обрушилась плотина на алмазной шахте, выпустив поток токсичных отходов, известных как хвосты.

Об этом сообщило издание Live Science.

Масштабная катастрофа в Южной Африке оставила след, который можно увидеть даже из космоса. В 2022 году с помощью инструментов Обсерватории Земли NASA, был сделан снимок, зафиксировавший след от потока сточных вод, который затопил городок, оставив за собой высохшую, химически обогащенную грязь.

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Кроме того, значительно пострадала инфраструктура: повреждены сотовые вышки, перекрыты дороги и загрязнена питьевая вода. Спутниковое изображение четко показывает обвал южной стены плотины, с которой начался катастрофический поток воды, ширина которого достигла 1,67 км. Волны потока добрались до реки Просесспруит.

Согласно их данным на фото, высохшие хвосты покрыли площадь около 26 квадратных километров сельскохозяйственных угодий. Части Просеспруита могли расшириться, указывая на то, что поток отходов мог размыть берега реки.

"Хвосты - это мутная смесь пыли, измельченной породы, воды и других побочных продуктов, оставшихся после добычи. По данным Earthworks, избыточный шлам часто содержит следовые количества металлов, таких как медь, ртуть, кадмий и цинк, а также другие соединения, включая нефть, серную кислоту и цианид", - говорится в сообщении.

Выглядя как золото с высоты, хвосты являются смертельными для животных.

Напомним, NASA сделало сенсационное открытие о внутреннем мире Марса.

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