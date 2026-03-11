Вино, виски или текила: что любимый напиток скрывает о вашем характере

Алкоголь / © Credits

Выбор напитка в баре может свидетельствовать о психологических чертах личности и формировать социальные ожидания окружающих. Согласно исследованию Университета Эвансвилла, результаты которого опубликовал доктор Логан Пант, существуют четкие культурные паттерны восприятия разных видов алкоголя.

Об этом пишет Daily mail.

Психологические портреты по бокалу

Исследователи провели серию тестов с участием 429 человек, чтобы определить «приобретенные ассоциации» с конкретными напитками. Важно, что участники не употребляли алкоголь во время эксперимента, что позволило выделить чисто психологический эффект:

Вино: ассоциируется с элегантностью, изысканностью и высоким социальным статусом.

Виски: воспринимается как напиток сильных, уверенных и мужественных людей.

Текила: вызывает ассоциации с весельем, драйвом и готовностью к «диким» вечеринкам.

По словам доктора Панта, эти идеи формируются под влиянием культуры и личного опыта.

Механизм воздействия на поведение

Ученые установили, что даже мысли об определенном напитке могут менять настроение человека и его планы на вечер. Например, ассоциация текилы с празднованием подсознательно настраивает на активный досуг, впоследствии влияющий на реальный выбор и социальное взаимодействие.

«Приобретенные ассоциации могут формировать намерения и выбор людей еще до того, как они сделают первый глоток», — объяснил автор исследования.

Команда исследователей надеется, что понимание этих связей поможет в разработке более эффективных кампаний по здравоохранению. В частности, изучение того, как ассоциации побуждают к рискованному поведению, может способствовать пропаганде ответственного потребления алкоголя, соблюдению водного баланса и избеганию избыточности. В дальнейшем ученые планируют исследовать, как эти стереотипы изменяются в зависимости от возраста и культурного контекста разных стран.

