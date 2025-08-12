Владельцам iPhone осталось 30 дней, чтобы продать свой телефон: в чем дело

iPhone / © pixabay.com

Приближается осень, а вместе с ней и традиционный анонс новой линейки iPhone. В этом году, по слухам, iPhone 17 будет представлен 9 сентября. Это критический момент для тех, кто планирует продать свой старый смартфон. Эксперт по рынку б/у техники Сэм Уилсон, директор компании Gadget GoGo, призывает владельцев iPhone действовать немедленно, чтобы не потерять до 30% первоначальной стоимости.

Об этом пишет Express.co.uk.

По его словам, большинство пользователей ждут анонса, чтобы продать свои телефоны, что приводит к перенасыщению рынка и резкому падению цен. Модели iPhone 16 Pro и Pro Max могут подешеветь на 150-300 фунтов стерлингов в течение первого месяца после запуска новой модели. Эта тенденция касается и более старых телефонов, таких как iPhone 13 и iPhone 14.

Уилсон советует зафиксировать цену на свой телефон уже сейчас, воспользовавшись услугами обратного выкупа, которые позволяют пользоваться устройством еще несколько недель. Он подчеркивает, что iPhone, хоть и лучше сохраняют стоимость, чем большинство Android-смартфонов, все равно терпят значительные потери в цене, если пропустить «окно» для продажи.

Ходят слухи, что к iPhone 17 присоединятся iPhone 17 Pro и 17 Pro Max, а также специальная новая сверхтонкая модель, потенциально получившая название iPhone 17 Air. Эти телефоны могут поступить в общую продажу в пятницу, 19 сентября, и до тех пор, по словам Уилсона, ваш текущий iPhone не будет продаваться по такой цене, которую сейчас считает рынок подержанных товаров.

iPhone обычно сохраняют свою стоимость лучше, чем другие бренды, что делает время продажи еще важнее. Вы начинаете с более высокой стоимости перепродажи, поэтому фактическая сумма, которую вы теряете из-за ожиданий, может быть огромной», — сказал он.

Напомним, несмотря на наличие официального импортера, большинство iPhone в Украине попадают на рынок нелегально.