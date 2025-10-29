Владельцы AirPods Pro 3 жалуются на кровь из ушей после ношения (фото)

AirPods / © Apple

Владельцы новых AirPods Pro 3 сообщают о боли в ушах, порезах и кровотечениях после обычного использования, указывая на новый сенсор для измерения пульса. Apple пока уверяет, что серьезных проблем с дизайном не обнаружено.

Об этом пишет издание Headphonesty.

По словам пользователей, раны появляются в одних и тех же местах независимо от размера амбушюров, что делает случайность маловероятной.

Пользователи Reddit и других платформ начали массово публиковать фото и видео, где видны открытые ранки и кровь после длительного ношения наушников. Инциденты варьируются от легкой раздражительности до серьезных порезов, которые требовали медицинской помощи.

Например, пользователь Lyao1235 показал фотографии, где видно кровь из левого уха после долгого ношения наушников в аэропорту. Он отметил, что почувствовал давление в ухе перед тем, как извлечь наушник и обнаружить травму.

Другие пользователи сообщали об идентичных поражениях на обоих ушах, формирующихся в тех же зонах — вокруг внутреннего слухового прохода и трагуса, маленького хрящевого выступа у входа в ухо. Некоторые также замечали небольшие шишки или пятна крови после того, как наушники случайно выскальзывали.

Медицинский работник среди комментаторов определил такие повреждения как травмы давления второй стадии, возникающие из-за постоянного давления на один участок и ограничения кровообращения. Даже попытки подобрать другой размер амбушюр не всегда устраняли боль и дискомфорт.

Проблема, хотя и довольно редкая, встречается чаще, чем с предыдущими AirPods Pro 2, и указывает на возможную конструктивную особенность, а не только на индивидуальные особенности формы уха пользователей.

Сенсор для измерения пульса под подозрением

Многие пользователи указывают на новый сенсор пульса, черный круглый элемент на внутренней стороне наушника, который может давить на заднюю часть трагуса. Это создает постоянное давление на одну точку, которое не меняется даже при использовании разных амбушюров.

Опыт пользователей разнится: некоторые ощущают сенсор как абсолютно ровный и не испытывают дискомфорта, другие — замечают небольшой выступ или шероховатость, что совпадает с появлением боли или порезов.

«Возможно, есть дефект на некоторых партиях, где сенсор выступает или немного погружен, образуя острые края, которые и вызывают травмы», — написала пользовательница AccidentalSister. Другие предполагают, что производственные вариации или неправильно соединенные швы на корпусе могут создавать аналогичный эффект.

Кроме того, пользователи, которые постоянно держат включенный мониторинг пульса, отмечают тепло в зоне контакта сенсора с кожей, что вместе с постоянным давлением и возможным выступлением может вызвать раздражение кожи со временем.

Важно заметить, что пока что это наблюдения пользователей и гипотезы, а не подтвержденные дефекты продукта.

Возможные решения и обходные пути

Пользователи Reddit обсуждают различные способы избежать травм: смена амбушюров, использование дополнительных накладок, коррекция положения наушника, а также ограничение длительности ношения. Результаты разнятся от пользователя к пользователю, поэтому пока универсального решения не существует.

