Вместо потерянных ключей нашли бесценный клад: как прогулка стала сенсацией (фото)

В Чехии обнаружили одно из величайших сокровищ эпохи бронзы за последние десятилетия. Фото: Historstore / © соцмережі

В Чехии случайные искатели, которые просто искали потерянные ключи, наткнулись на огромный клад эпохи бронзы. Археологи называют эту находку одной из важнейших за последние десятилетия. Люди не оставили артефакты себе, а передали их ученым для изучения.

Об этом сообщили на странице Historstore в Facebook.

Коллекция состоит из десятков предметов: это бронзовые бусы, браслеты, топоры, серпы и острия копий.

«Этот клад является бесценным источником информации о жизни, культуре и технологиях людей эпохи бронзы», — сообщают исследователи на странице Historstore в Facebook.

Большое количество ценностей в одном месте свидетельствует о том, что это могло быть либо ритуальное подношение богам, либо древний «сейф» богатого владельца. Ювелирные изделия показывают, что мастера того времени уже владели сложной техникой обработки металла. А орудия труда, такие как серпы, подтверждают, что древнее общество имело развитое сельское хозяйство. Наличие копий говорит о воинской культуре и необходимости защищать свои земли.

Сейчас специалисты чистят и восстанавливают найденные вещи. Вскоре клад планируют показать в музее, чтобы все желающие могли увидеть, как жили и работали люди тысячи лет назад.

