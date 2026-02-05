- Дата публикации
-
- Категория
- Наука и IT
- Количество просмотров
- 209
- Время на прочтение
- 2 мин
Вместо потерянных ключей нашли бесценный клад: как прогулка стала сенсацией (фото)
В Чехии обнаружили один из крупнейших кладов бронзовой эпохи за последние десятилетия.
В Чехии случайные искатели, которые просто искали потерянные ключи, наткнулись на огромный клад эпохи бронзы. Археологи называют эту находку одной из важнейших за последние десятилетия. Люди не оставили артефакты себе, а передали их ученым для изучения.
Об этом сообщили на странице Historstore в Facebook.
Коллекция состоит из десятков предметов: это бронзовые бусы, браслеты, топоры, серпы и острия копий.
«Этот клад является бесценным источником информации о жизни, культуре и технологиях людей эпохи бронзы», — сообщают исследователи на странице Historstore в Facebook.
Большое количество ценностей в одном месте свидетельствует о том, что это могло быть либо ритуальное подношение богам, либо древний «сейф» богатого владельца. Ювелирные изделия показывают, что мастера того времени уже владели сложной техникой обработки металла. А орудия труда, такие как серпы, подтверждают, что древнее общество имело развитое сельское хозяйство. Наличие копий говорит о воинской культуре и необходимости защищать свои земли.
Сейчас специалисты чистят и восстанавливают найденные вещи. Вскоре клад планируют показать в музее, чтобы все желающие могли увидеть, как жили и работали люди тысячи лет назад.
Напомним, на ферме в графстве Эссекс, примерно в 70 километрах от Лондона, металлоискатель случайно наткнулся на необычную находку — средневековый серебряный кулон. Артефакт был обнаружен в сентябре 2024 года, и, по оценкам специалистов, он датируется периодом между 1200 и 1400 годом нашей эры.
А в Новой Зеландии палеонтологи обнаружили в древней пещере уникальную коллекцию окаменелостей, помогающую восстановить целый «потерянный том» природной истории страны.