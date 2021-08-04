Внедрение 5G в Украине перенесли: в правительстве назвали новую дату

Начало предоставления услуги 5G-связи отсрочено на июль 2022 года.

В среду, 4 августа, Кабинет министров внес изменения в свое распоряжение "Об утверждении плана мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения". Начало обеспечения права операторам предоставлять услуги 5G-связи откладывается с декабря этого года на июль 2022 года.

Об этом стало известно из трансляции заседания правительства.

Согласно принятым изменениям, объявления конкурсов или аукционов по предоставлению радиочастотного ресурса для внедрения 5G будет возможным в мае 2022 года, а не в октябре 2021, как планировалось ранее.

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Причиной такой отсрочки стало отсутствие государственного финансирования необходимых для запуска 5G научных исследований.

Напомним, что в ноябре 2020 Кабмин утвердил план мероприятий по внедрению в Украине высокоскоростной связи 5G, развитие которого было названо одним из приоритетов цифровой трансформации.

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