Внезапную гибель Вселенной смоделировали на квантовом компьютере: сценарий конца света

Международная группа ученых из Великобритании, Германии и Австрии, используя квантовый компьютер канадской компании D-Wave, смоделировала возможный сценарий гибели Вселенной.

Об этом сообщили на сайте Университета Лидса, ученые которого являлись участниками моделирования.

В ходе исследования ученые проверяли теорию ложного вакуума, предложенную еще в 1950-х годах.

Эта теория предполагает, что Вселенная, несмотря на ее видимую стабильность, может внезапно перейти в состояние истинного вакуума, что приведет к мгновенному изменению фундаментальных законов физики и уничтожению структуры Вселенной.

"Мы говорим о процессе, посредством которого Вселенная полностью изменит свою структуру. Фундаментальные константы могут мгновенно измениться, и мир, которым мы его знаем, развалится как карточный домик”, — отметил руководитель проекта, профессор Златко Папич из Университета Лидса.

В ходе эксперимента исследователи наблюдали сложное взаимодействие пузырьков ложного вакуума вживую. Оказалось, что меньшие пузыри активно влияют на более крупные, ускоряя или замедляя их движение.

Ученые считают, что подобные механизмы могли быть важными в формировании Вселенной после Большого взрыва, а в будущем могут повлечь за собой ее гибель.

Напомним, международной группе ученых из Европы и Канады удалось точно направлять электрические искры в воздухе и даже заставить их огибать помехи с помощью ультразвуковых волн. То есть с помощью ультразвука можно передавать электричество по воздуху.

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