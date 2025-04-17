Внеземная жизнь: астрономы получили новые, самые сильные доказательства

Внеземная жизнь / © Freepik

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Ученые сообщили, что выявили возможные признаки биологической активности на планете K2-18b — уникальном небесном теле, находящемся на расстоянии более 120 лет от Земли. Ученые считают эти находки самыми убедительными на сегодня доказательствами существования внеземной жизни.

Об этом сообщает Financial Times.

Благодаря космическому телескопу исследователям удалось зафиксировать в атмосфере экзопланеты K2-18b органические молекулы, продуцируемые на Земле исключительно живыми существами. Речь идет о диметилсульфиде (DMS) и диметилдисульфиде (DMDS) — соединениях, связанных с морскими микроорганизмами, в частности фитопланктоном.

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Планета K2-18b значительно превосходит Землю по размерам — она больше в 8,6 раза — и вращается вокруг красного карлика. Ее поверхность, как считают ученые, покрыта водяным океаном, а атмосфера богата водородом. По словам исследователей, это так называемый Hycean-мир — категория экзопланет, сочетающая водородно-насыщенную атмосферу и подходящие к жизни условия.

Возглавляет международную научную группу профессор Кембриджского университета Никку Мадхусудхан. Он отмечает: учитывая все доступные данные, самым логичным объяснением является наличие жизни в океанах K2-18b. Исследователи предполагают, что эта биологическая активность может напоминать микробную жизнь, характерную для первичных океанов нашей планеты.

В то же время, ученые воздерживаются от окончательных выводов. Пока не существует ни одного известного абиогенного (т.е. небиологического) процесса, который мог бы образовать обнаруженные соединения в таких количествах. Однако команда продолжает исследование, чтобы исключить какие-либо другие возможные объяснения.

Впервые планета K2-18b привлекла внимание ученых в 2023 году, когда телескоп имени Джеймса Уэбба зафиксировал в ее атмосфере метан и углекислый газ — соединения, являющиеся базовыми маркерами углеродной жизни.

Проведенные измерения атмосферного состава базируются на анализе света от звезды, через который проходит планета во время вращения. Этот метод позволяет идентифицировать газы, присутствующие в атмосфере небесного тела благодаря спектральным отпечаткам.

Впрочем, непосредственное изображение K2-18b пока недоступно — планета слишком далека и слишком близко расположена к своей звезде, чтобы современные телескопы могли получить ее визуальный образ.

Научное сообщество восприняло открытие с осторожным оптимизмом.

«Это важный шаг на долгом пути к подтверждению существования жизни за пределами Земли», — прокомментировал Дэйв Клементс из Имперского колледжа Лондона.

Роберт Масси из Королевского астрономического общества добавил: даже отдаленная вероятность существования микроорганизмов на другой планете — это революционная идея.

По состоянию на сегодняшний день за пределами Солнечной системы открыто более 5 800 экзопланет. Многие из них, включая K2-18b, исследуются как потенциальные кандидаты на наличие жизни.

Ближе к Земле, в пределах Солнечной системы, также продолжаются поиски. Самыми перспективными в этом контексте считаются подледные океаны на спутниках Юпитера и Сатурна. В 2030-х годах к ним должны добраться две космические миссии — Jupiter Icy Moons Explorer от ESA и Europa Clipper от NASA, чтобы подробно изучить условия, способные поддерживать жизнь.

К слову, ранее ученые обнаружили новое доказательство возможной жизни на Марсе: под поверхностью планеты могут быть «карманы» с жидкой водой, в которой потенциально могла возникнуть жизнь.