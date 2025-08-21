Внеземная жизнь рядом: NASA намекнуло на неожиданные находки в нашей Солнечной системе

Планета Церера / © NASA

Реклама

Ученый NASA доктор Дэвид Гринспун заявил, что в нашей Солнечной системе вполне возможно существование внеземной жизни, в том числе на карликовой планете Церера.

Об этом сообщает Mirror.

По словам исследователя, Церера, которая является самой маленькой из известных карликовых планет Солнечной системы, может содержать жидкую воду, что создает условия для жизни. Гринспун подчеркнул, что в рамках последних исследований космический аппарат обнаружил на планете несколько интересных признаков, указывающих на возможное присутствие воды.

Реклама

"Мы заметили яркую белую вспышку в кратере, которая, вероятно, является солевым отложением. Солевые отложения свидетельствуют о том, что когда-то там была вода. Это позволяет предположить, что Церера в прошлом могла быть водным миром, и возможно, внутри нее до сих пор сохраняется жидкая вода", - рассказал Гринспун.

Ученый подчеркнул, что такие находки интересны астробиологам, поскольку они указывают на то, что карликовые планеты могли иметь условия, пригодные для жизни, и частично эти условия могли сохраниться до сих пор. "Кто знает, возможно, на некоторых из этих планет еще существуют океаны, пригодные для жизни", - отметил он.

Гринспун также напомнил, что вода является ключевой составляющей для возникновения жизни, и отметил, что на Церере могут существовать организмы, пока не обнаруженные учеными.

Ранее астрономы зафиксировали уникальное явление – радужные полосы в кольце Сатурна. Они напоминают радугу, но обладают совсем другой природой.