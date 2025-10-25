Внеземный разум шпионил за ядерными испытаниями: потрясающее научное исследование

Ученые нашли доказательства внеземной шпионской деятельности / © Pixabay

Тысячи объектов, вероятно отправленных на Землю бесчеловечным разумом , могли шпионить за мировыми ядерными испытаниями еще в 1940-х годах. Новое научное исследование, успешно прошедшее рецензирование, предоставило проверенные доказательства того, что что-то или кто-то наблюдал за ядерными объектами из космоса задолго до запуска первых спутников на орбиту.

Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Scientific Reports.

Загадочные транзиенты и ядерная активность

Главный автор исследования доктор Беатрис Вильярроэль из Северного института теоретической физики в Швеции обнаружила четкую связь между ядерными испытаниями, которые проводились между 1949 и 1957 годами, и увеличением количества таинственных ярких пятен в небе, называемых «транзиентами».

Вильярроэль и ее соавтор, доктор Стивен Брюль, проанализировали загадочные звездообразные объекты, запечатленные на старых фотографиях, сделанных Паломарской обсерваторией в Калифорнии в начале ядерной эры США, Великобритании и Советского Союза. Исследователи сосредоточились на 124 атмосферных испытаниях ядерных бомб, проводимых этими тремя странами.

Результаты исследования показывают, что загадочные транзиенты с вероятностью на 45% чаще наблюдались в небе непосредственно перед или сразу после ядерного испытания. Общее количество транзиентов, запечатленных на фотографиях, увеличилось на 8,5%.

Искусственное происхождение объектов

Ученые не считают эти «транзиенты» естественным явлением. Доктор Вильярроэль заявила, что они демонстрируют признаки высокой отражательной способности, как зеркало, и даже вращаются как «киношная летучая тарелка».

Особое значение имеет тот факт, что эти неизвестные объекты были запечатлены на камеру до того, как люди начали запускать какие-либо устройства в космос, то есть они не могут быть объяснены как аппараты, созданные человеком.

«Это объекты к 'Спутнику-1', когда у людей ничего там не было, и эти вещи, независимо от того, чем они есть, должны быть очень плоскими, отражать свет, как зеркало, и я лично не знаю ничего естественного, что выглядит так», — подчеркнула Вильярроэль.

Чаще всего неизвестные объекты появлялись на следующий день после ядерного испытания, что делает маловероятными объяснение того, что эти явления были просто полосами или облаками, вызванными взрывами.

В общей сложности ученые обнаружили более 100 000 транзиентов. Около 60 искусственных объектов были зафиксированы в дни, когда происходило ядерное испытание и свидетели сообщали о наблюдениях НЛО. Это число уменьшалось до 40 транзиентов в дни, когда происходило только одно из двух событий.

"Из того, что я вижу, я не могу найти никакого другого последовательного объяснения, кроме того, что мы смотрим на что-то искусственное", - добавила Вильярроэль.

Журналист-расследователь Росс Коултхарт назвал эти выводы «первым научным доказательством бесчеловечного разума».

Вильярроэль не смогла точно сказать, существуют ли до сих пор объекты, замеченные на орбите Земли в 1950-х годах, но отметила, что если они действительно были созданы бесчеловечным умом, они могут все еще крутиться вокруг планеты.

Напомним, Пентагон умышленно подкармливал мифы об НЛО в Америке. Эта дезинформация превратилась в опасную силу, которая с десятилетиями стала почти безудержной.