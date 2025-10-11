Во дворе дома нашли древнее надгробие: кому оно было посвящено (фото)

Надгробие

На юге Соединенных Штатов Америки, в городе Новый Орлеан, семья обнаружила на собственной придомовой территории надгробную плиту воина Римской империи, который умер во II веке нашей эры.

Об этом рассказали на сайте организации Preservation Resource Center of New Orleans.

Есть предположение, что артефакт был привезен в США после того, как музей возле Рима, где он хранился, подвергся разрушениям во время боевых действий Второй мировой войны. Сейчас ученые-археологи работают над детальным исследованием находки и организацией ее возвращения на историческую Родину.

Мраморное надгробие было найдено семьей антрополога Даниэллы Санторо во время уборки на заднем дворе их дома, которому более века. Они обратились за помощью к археологам, которые сначала предположили, что плита была похищена с местного кладбища предыдущими владельцами дома.

Однако, наличие латинских надписей указало на значительно более древнее происхождение артефакта. После перевода этих надписей исследователи установили, что надгробие принадлежало 42-летнему мужчине родом из северной части Греции, который посвятил 22 года службе в римском войске, в частности, находясь на военном судне.

Это надгробие было задокументировано в музейной коллекции Италии до начала Второй мировой войны, но понесло потери во время бомбардировок, когда силы Союзников осуществляли освобождение Италии. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным, пока его не нашли в Новом Орлеане.

Хотя ученые не смогли окончательно выяснить точный путь его попадания, они выдвигают гипотезу, что его мог привезти кто-то из военнослужащих, участвовавших в высадках на территории Италии, или же его продали торговцы древностями кому-то из туристов уже после завершения войны.

