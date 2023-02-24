Во французском винограднике обнаружили 200-метровый метеоритный кратер

Вблизи города Безье (юг Франции) обнаружили древний кратер, образовавшийся в результате падения метеорита.

Об этом пишет Sci.News.

Кратер, официально известный как le Clot, диаметром около 220 метров и глубиной 30 метров, находится на территории виноградника Domaine du Meteore. Когда именно он образовался – неизвестно.

В 1950-х годах ученые предположили, что этот кратер возник от удара из-за его формы и сильной магнитной аномалии. Однако через несколько лет их коллеги отвергли эту гипотезу.

Теперь ученые снова проанализировали аномалию и подтвердили теорию 1950-х. Исследователи обнаружили, что магнитное поле Земли в кратере несколько слабее, чем вокруг него. Это типично для ударных кратеров.

С помощью сильных магнитов, прикрепленных к пластине, в кратере обнаружили крошечные сферы из оксида железа, а также многочисленные микроалмазы, образовавшиеся из-за высокого давления при ударе метеорита.

Напомним, в результате столкновения с неизвестной космической ракетой на поверхности Луны образовался новый двойной кратер.

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