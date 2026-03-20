Во Франции раскопали жуткое захоронение кельтских воинов со следами насильственной смерти

Тела крепких мужчин хоронили сидячие

Около 2400 лет назад почти два десятка кельтских мужчин были похоронены в крайне необычном положении на территории современного французского города Дижон. Их могилы случайно обнаружили прямо рядом с местной начальной школой.

Об этой жуткой находке, сделанной экспертами Национального института превентивных археологических исследований Франции в течение 2025-2026 годов, пишет Live Science.

Сидячие мертвецы и следы жестоких боев

Погребения датируются поздним железным временем (от 450 до 25 года до н.э.), когда территорию Франции населяли галлы — разрозненное объединение кельтских племен. Каждая из 18 могил представляет собой круглую яму диаметром около одного метра. Все они находились на одинаковом расстоянии в две прямые линии. Умершие были похоронены сидя на дне ям, лицом к закату, с опущенными вдоль туловища руками и расставленными ногами.

Первоначальный анализ показал, что все скелеты принадлежали физически активным, здоровым мужчинам в возрасте от 40 до 60 лет. Однако незаживающие раны свидетельствуют о том, что они были убиты. В частности, на одном из черепов обнаружили следы от двух сокрушительных ударов острым предметом, похожим на меч. На костях рук по меньшей мере пять других мертвецов также нашли глубокие порезы, что указывает на их гибель в ближнем бою. На левом локте одного из воинов сохранился черный каменный браслет – именно этот аксессуар помог ученым установить время его смерти между 300 и 200 годами до н.

Тайна элиты и римское кладбище младенцев

По данным института Inrap, скелеты в сидячем положении – это необычайная редкость для археологии. На сегодняшний день во Франции и Швейцарии найдено лишь около 50 подобных могил той эпохи. Обычно их обнаруживают в окрестностях древних поселений. Поскольку таким образом хоронили исключительно мужчин, ученые предполагают, что это была привилегия для людей с особым статусом – уважаемых воинов, важных предков или представителей политической или религиозной элиты.

Во время этих раскопок исследователи наткнулись еще на одну находку — кладбище римской эпохи (I век нашей эры), где покоились останки 22 младенцев в каменных или деревянных гробах. Некоторым из них оставили в качестве поминальных даров монеты и керамику. В поздние времена, когда оба кладбища были заброшены и разрушены, фермеры выращивали здесь виноград, а в 1243 году монахи-францисканцы основали на этом месте свой монастырь.

Напомним, в сербском городе Гомолава археологи обнаружили братскую могилу раннего железного века. Исследование показало, что большинство жертв были женщинами и детьми , а на останках зафиксировали следы насильственной смерти.