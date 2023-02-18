Во Млечном Пути обнаружили необычный объект в 100 тысяч раз тяжелее Солнца

Японские ученые утверждают, что недалеко от центра Млечного Пути им удалось обнаружить признаки существования необычной черной дыры, являющейся звеном в эволюции этих недостающих элементов.

Об этом пишет ScienceAlert.

По словам Миюки Канеко из Университета Кей'о, в результате наблюдений группа астрономов под его руководством обнаружила компактное молекулярное облако, вращающееся вокруг невидимого пока объекта. Но все указывает на то, что этим объектом является черная дыра промежуточной массы. Эти черные дыры считаются тем звеном между черными дырами звездной массы и сверхмассивными черными дырами, которого не хватало.

"Наблюдение за центром Млечного Пути позволили нам обнаружить очень своеобразное молекулярное облако, расположенное в 27 тысячах световых лет от центра галактики. Она похожа на запятую или головастик. Поэтому мы и дали ей название Головастик. Мы считаем, что она крутится вокруг невидимой непосредственно черной дыры промежуточной массы", — уточнил Канеко.

Этот тип черных дыр встречается очень редко, и на сегодняшний день пока известно всего четыре кандидата на это звание. Если результаты исследования подтвердятся, то пока это будет пятый кандидат на звание черной дыры с промежуточной массой. Эти неосязаемые черные дыры могут помочь ученым понять, как формируются сверхмассивные черные дыры в центрах галактик, а затем вырастают до своих огромных размеров.

Напомним, ранее космический телескоп Hubble помог найти косвенные доказательства того, что черная дыра в центре нашей галактики, имеющая массу 4,1 миллиона Солнц, не спит, а периодически просыпается, когда на нее падают звезды и газовые облака.

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