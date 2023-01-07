Во время раскопок в Израиле были обнаружены останки монаха, прикованного железными кольцами

Археологи нашли в Иерусалиме останки скованного цепями византийского монаха в возрасте 1500 лет.

В Израиле археологи обнаружили останки 1500-летнего монаха, похороненного в гробнице рядом с двумя небольшими подобными закрытыми кельями в центральной апсиде церкви. На его шее, руках и ногах железные кольца, весящие десятки килограммов.

Об этом пишет Heritage Daily.

Ученые считают, что монах, вероятно, жил в церковном комплексе или близ него, уединяясь, являясь прикованной цепью в обособленной закрытой келье. Эта практика зародилась в Сирии в 4 или 5 веке нашей эры, однако открытие погребения показывает, что такая форма чрезмерного аскетизма распространилась на юг вплоть до региона Иерусалима в византийский период.

Более экстремальный аскетизм включал практику приковывания тела к скалам или в пределах кельи, молитву, сидя на столбе под открытым небом, одиночное заключение, отказ от личной гигиены или добровольное причинение себе боли и страданий.

Напомним, во время своих недавних археологических раскопок в древнем турецком городе Келендерис ученые обнаружили печь для промышленного производства и детскую могилу со стеклянными браслетами.

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