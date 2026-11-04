Во время строительства школы обнаружили захоронение возрастом 7000 лет

Древнее захоронение в Лейпциге

Реклама

В немецком городе Лейпциге строители, возводившие новую начальную школу, наткнулись на захоронение возрастом около 7000 лет. Это самая древняя могила, которую археологам удалось идентифицировать в пределах города.

Об этой необычной находке сообщает издание Daily Galaxy.

Реклама

В ходе археологических раскопок исследователи обнаружили человеческий скелет, похороненный в сгорбленном положении: человек лежал на левом боку с подтянутыми к туловищу ногами. Возраст и пол умершего пока не установлены.

Реклама

Особую ценность находке придает состояние сохранности костей. Во многих районах немецкой земли Саксония человеческие останки древних времён почти не сохраняются, поэтому о захоронениях часто свидетельствуют лишь очертания могильных ям или предметы, оставленные рядом с умершими.

По данным Государственного управления археологии Саксонии, в этой могиле не было ни керамики, ни других погребальных даров. Несмотря на это, её возраст и расположение позволили связать захоронение с культурой линейно-ленточной керамики.

Остатки доисторического поселения

Рядом с могилой исследователи также обнаружили следы нескольких деревянных домов, которые принадлежали древнему поселению. Самое большое сооружение достигало примерно 30 метров в длину.

О существовании зданий свидетельствуют ямы от деревянных столбов, которые когда-то поддерживали стены и крыши. Такая конструкция характерна для поселений культуры линейно-ленточной керамики.

Реклама

Эта культура существовала в Европе примерно в 5500–4500 годах до нашей эры. Её представители принадлежали к ранним земледельческим общинам, занимались выращиванием культурных растений и разведением скота, а также строили большие деревянные жилища.

Раскопки продолжаются

Археологический участок расположен в Лейпцигской низменной котловине недалеко от реки Белый Эльстер. Несмотря на то, что в 1960-х годах здесь построили комплекс сооружений, который впоследствии снесли, часть древних археологических остатков сохранилась.

Исследования будут продолжаться до полного обследования территории. Уже изученные участки постепенно передаются строителям для продолжения работ по возведению новой начальной школы.

Найденные человеческие останки и остатки поселения должны пройти дальнейший анализ, который может помочь выяснить больше подробностей о жизни людей, населявших эту местность около семи тысячелетий назад.

Реклама

Напомним, ранее в Германии археологи раскопали 2000-летнюю могилу кельтской женщины, похороненной с изысканными украшениями и останками животного.

Новости партнеров

Новости партнеров