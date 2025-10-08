Во Вселенной нашли гигантское двойное странное радиокольцо: что известно (видео)

Кадр из анимации RAD J131346.9+500320. Фото: RAD@home Astronomy Collaboratory (Индия).

Астрономы обнаружили новое странное радиокольцо (ORC), которое поразило научное сообщество своими масштабами и мощностью излучения. Это космическое образование, названное RAD J131346.9+500320, расположенное на расстоянии около 7 миллиардов световых лет от Земли и является самым дальним и самым мощным среди всех известных ORC.

Об этом сообщило издание ZME Science

В отличие от ранее зафиксированных объектов, RAD J131346.9+500320 состоит не из одного, а из двух перекрещенных колец из горячей плазмы. Именно это делает его уникальным среди подобных структур. Каждое кольцо имеет диаметр около 300 тысяч световых лет, а общий размер системы превышает 1 миллион световых лет, что в десять раз больше диаметра Млечного Пути.

Странные радиокольца — это гигантские образования из плазмы, которые можно увидеть только в радиодиапазоне. Они не излучают свет в видимом спектре, поэтому астрономы фиксируют их только с помощью радиотелескопов, в частности системы LOFAR.

В центре пересечения двух плазменных колец RAD J131346.9+500320 ученые обнаружили компактную галактику со сверхмассивной черной дырой.

Изображение, полученное LOFAR, сначала выглядело как размытое пятно, однако после обработки данных исследователи смогли различить две четкие кольцеобразные структуры. Это подтвердило, что объект имеет сложное строение — двойное кольцо.

Хотя точная природа ORC остается неизвестной, ученые предполагают, что они могут образовываться вследствие активности сверхмассивных черных дыр, когда часть вещества, которое не поглощает черная дыра, выбрасывается в межгалактическое пространство. Эти потоки могут создавать ударные волны, формирующие большие структуры из горячей плазмы вокруг галактик. Другая версия заключается в том, что такие кольца могут быть результатом слияния галактик и появления мощного галактического ветра.

С тех пор как первое странное радиокольцо был обнаружен шесть лет назад, подтверждено существование лишь десяти подобных объектов.

