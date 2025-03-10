Вода и жизнь на Марсе: ученые совершили новое открытие

Это открытие приближает нас к ответу на один из главных вопросов астробиологии – есть ли жизнь вне Земли?

Новый анализ сейсмических данных, собранных аппаратом InSight, свидетельствует о наличии воды в глубинах Марса. Это открытие может означать, что под поверхностью Красной планеты существуют условия, благоприятные для микробной жизни.

Об этом пишет Phys.org.

Аппарат InSight работал на Марсе с 2018 по 2022 год, регистрируя сейсмическую активность планеты. Ему удалось зафиксировать многочисленные толчки и колебания, значительная часть которых была вызвана падением метеоритов. Полученные данные ученые использовали для анализа структуры марсианских недр.

В частности, разные типы сейсмических волн ведут себя по-разному:

S-волны не могут проходить через воду и двигаются медленнее P-волн.

P-волны, напротив, меняют свою скорость в зависимости от плотности породы: в плотных породах они двигаются быстрее, а в менее плотных – медленнее.

На основе этих особенностей ученые могут определять состав и структуру подповерхностных слоев.

Анализ сейсмических данных InSight показал, что на глубинах от 10 до 20 км существует предел, ранее считавшийся изменением пористости или химического состава пород. Однако исследователи Икуо Катаяма из Университета Хиросимы и Юя Акамацу из Научно-исследовательского института морской геодинамики выдвинули новую гипотезу: этот предел может указывать на наличие воды.

По их выводам, сейсмические характеристики указывают на переход от сухих трещин в породе к трещинам, заполненным водой.

Чтобы проверить эту гипотезу, ученые провели эксперимент, моделируя распространение сейсмических волн через марсианские породы в сухом, влажном и замороженном состоянии. Исследование показало значительные отличия в скорости волн, что подтвердило версию о наличии жидкой воды.

Если под поверхностью Марса действительно есть жидкая вода, она может служить средой для существования микробной жизни. Это открытие приближает нас к ответу на один из главных вопросов астробиологии – есть ли жизнь вне Земли?

Напомним, ранее марсоход Curiosity обнаружил в кратере Гейла следы жидкой воды, контактировавшей с атмосферой Марса. Это открытие ставит под сомнение предыдущие теории, что вся вода на Красной планете была покрыта льдом.